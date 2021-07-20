【有片】趙胤熙上育兒節目提及前夫李東健：「不想把我對他的感情傳遞給女兒」

趙胤熙表示在獨自育兒的過程中自己變得更加勇敢，而女兒也在節目中展現了開朗樂觀的性格，母女二人都讓人好喜歡！

趙胤熙近日開始帶著女兒李露亞（音譯）出演JTBC育兒綜藝《勇敢的Solo育兒-我來養大》，9日晚播出的節目裡，趙胤熙提到前夫也就是女兒父親李東健，表示父女倆經常見面。

趙胤熙的女兒在玩耍時經常提到「爸爸」這個詞，例如給家裡的玩具等物品安排角色：「這是爸爸，這是媽媽，這是弟弟。」製作組難免有點擔心，但趙胤熙很大方地表示：「有的家庭連說到這個詞都覺得有負擔，但我不希望對露亞這樣。 我不想把我（對她爸爸）的感情傳遞給小孩。 」



（圖：Youtube@JTBC Entertainment）

趙胤熙表示：「露亞的爸爸很愛她，我也贊成他們見面。 現在他們每周都會見面一次，想要見兩到三次或者一起旅行也都隨時都可以。 」



（圖：Youtube@JTBC Entertainment）

趙胤熙和李東健於2017年5月奉子成婚，女方於同年12月誕下女兒，但去年5月突然宣佈協議離婚、結束為期3年的短暫婚姻，女兒由趙胤熙獨自撫養，至於離婚原因則沒有具體公開，只說是「性格不合」。



（圖：趙胤熙IG）

此外，露亞還在節目中還展現出超強的社交天賦！不僅主動跟第一次見面的小朋友聊天，看到有其他小朋友在等待盪鞦韆時，還非常自然地安慰說：「你戴了髮卡耶；你好像帥氣的王子。」惹得金九拉感歎：「她好像在遊樂園工作的人啊！」露亞不一會就結識了好幾個新玩伴，金九拉：「以後開生日party要準備很大的房間了！」開朗健談的模樣和低調內斂的媽媽完全相反XD



（圖：Youtube@JTBC Voyage）

（封圖：Youtube@JTBC Entertainment）

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