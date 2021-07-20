【有片】赵胤熙上育儿节目提及前夫李东健：「不想把我对他的感情传递给女儿」

赵胤熙表示在独自育儿的过程中自己变得更加勇敢，而女儿也在节目中展现了开朗乐观的性格，母女二人都让人好喜欢！

赵胤熙近日开始带著女儿李露亚（音译）出演JTBC育儿综艺《勇敢的Solo育儿-我来养大》，9日晚播出的节目里，赵胤熙提到前夫也就是女儿父亲李东健，表示父女俩经常见面。

赵胤熙的女儿在玩耍时经常提到「爸爸」这个词，例如给家里的玩具等物品安排角色：「这是爸爸，这是妈妈，这是弟弟。」制作组难免有点担心，但赵胤熙很大方地表示：「有的家庭连说到这个词都觉得有负担，但我不希望对露亚这样。 我不想把我（对她爸爸）的感情传递给小孩。 」



（图：Youtube@JTBC Entertainment）

赵胤熙表示：「露亚的爸爸很爱她，我也赞成他们见面。 现在他们每周都会见面一次，想要见两到三次或者一起旅行也都随时都可以。 」



（图：Youtube@JTBC Entertainment）

赵胤熙和李东健於2017年5月奉子成婚，女方於同年12月诞下女儿，但去年5月突然宣布协议离婚、结束为期3年的短暂婚姻，女儿由赵胤熙独自抚养，至於离婚原因则没有具体公开，只说是「性格不合」。



（图：赵胤熙IG）

此外，露亚还在节目中还展现出超强的社交天赋！不仅主动跟第一次见面的小朋友聊天，看到有其他小朋友在等待荡秋千时，还非常自然地安慰说：「你戴了发卡耶；你好像帅气的王子。」惹得金九拉感叹：「她好像在游乐园工作的人啊！」露亚不一会就结识了好几个新玩伴，金九拉：「以后开生日party要准备很大的房间了！」开朗健谈的模样和低调内敛的妈妈完全相反XD



（图：Youtube@JTBC Voyage）

（封图：Youtube@JTBC Entertainment）

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