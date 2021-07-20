「喂～Brave娛樂你睡了嗎？我們睡不著！」粉絲們收到Brave Girls首套官方周邊氣到炸：退錢！

Brave娛樂，你們的審美去哪了？

Brave Girls出道10年才憑藉多年前的一首《Rollin'》翻紅逆襲，音源成績和人氣吊打TOP團成為大勢，驚爆大家的眼球。要知道，音源逆行在韓國可不是一件簡單的事情，從名副其實的小糊團到如今的大勢，Brave Girls稱得上是歌壇的奇跡之一。



隨著人氣越來越火爆，Brave Girls的經紀公司也越來越重視她們，為團隊打造了首個官方周邊，畢竟作為一個成熟的、人氣愛豆團，怎麼可以沒有周邊呢？這次Brave娛樂退推出的周邊有小卡、書籤、活頁夾、亞克力鑰匙扣、燒酒杯、啤酒杯、矽膠起瓶器、石膏清新劑、眼鏡布、無線充電支架等13種商品，看上去都很實用。然而真的等粉絲們收到周邊後，粉絲都表示：氣到說不出話了。



▲Brave娛樂

透明杯子上印著成員們模糊的照片，這濃濃的廉價感啊！燒酒杯4套一組，售價5.5萬韓幣，買到手有沒有一種上當的感覺？



▲DOTAX

鑰匙扣和亞克力人牌畫質渣到遠看都分不清誰是誰，且毫無設計感和美感可言，完全對不起接近20000韓幣的價格。



▲DOTAX

Brave Girls的粉絲們從團隊默默無聞時期就一直守護著她們，10年才守得雲開見月明，周邊作為粉絲福利的一種，且還是出售的方式，難道不應該以質感和設計感來回饋給粉絲們嗎？很難不說Brave娛樂的這波操作有割韭菜（註:割韭菜在飯圈的意思就是利用粉絲對偶像的喜歡，來刺激粉絲們購買和愛豆們的周邊或代言的商品）嫌疑，難怪粉絲們都吵著要退貨退錢。

「首圖：ig@bravegirls.official」

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