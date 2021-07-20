「喂～Brave娱乐你睡了吗？我们睡不著！」粉丝们收到Brave Girls首套官方周边气到炸：退钱！

Brave娱乐，你们的审美去哪了？

Brave Girls出道10年才凭藉多年前的一首《Rollin'》翻红逆袭，音源成绩和人气吊打TOP团成为大势，惊爆大家的眼球。要知道，音源逆行在韩国可不是一件简单的事情，从名副其实的小糊团到如今的大势，Brave Girls称得上是歌坛的奇迹之一。



随著人气越来越火爆，Brave Girls的经纪公司也越来越重视她们，为团队打造了首个官方周边，毕竟作为一个成熟的、人气爱豆团，怎么可以没有周边呢？这次Brave娱乐退推出的周边有小卡、书签、活页夹、亚克力钥匙扣、烧酒杯、啤酒杯、矽胶起瓶器、石膏清新剂、眼镜布、无线充电支架等13种商品，看上去都很实用。然而真的等粉丝们收到周边后，粉丝都表示：气到说不出话了。



▲Brave娱乐

透明杯子上印著成员们模糊的照片，这浓浓的廉价感啊！烧酒杯4套一组，售价5.5万韩币，买到手有没有一种上当的感觉？



▲DOTAX

钥匙扣和亚克力人牌画质渣到远看都分不清谁是谁，且毫无设计感和美感可言，完全对不起接近20000韩币的价格。



▲DOTAX

Brave Girls的粉丝们从团队默默无闻时期就一直守护著她们，10年才守得云开见月明，周边作为粉丝福利的一种，且还是出售的方式，难道不应该以质感和设计感来回馈给粉丝们吗？很难不说Brave娱乐的这波操作有割韭菜（注:割韭菜在饭圈的意思就是利用粉丝对偶像的喜欢，来刺激粉丝们购买和爱豆们的周边或代言的商品）嫌疑，难怪粉丝们都吵著要退货退钱。

「首图：ig@bravegirls.official」

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