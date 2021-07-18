《機智醫生生活2》收視率不斷上升的功臣之一：每一集的結尾都充滿反轉又耐人回味

每一集結束時都讓人超級好奇劇情發展、忍不住想馬上看下一集，編劇真的很有功力！

tvN電視劇《機智醫生生活》第二季開播以來收視率依舊一路上升，本周第5集的全國平均收視率達到12.4%、創下自身新紀錄，其中首都圈的最高收視率更有17%，以有線台而言真的值得矚目。 除了越來越有深度的劇情和配合默契的演員，每一集結尾的反轉劇情也吊足觀眾胃口，不失為收視率上升的一大功臣。

第一集結尾，蔡頌和委婉地拒絕了李翊晙的告白，翊晙努力保持微笑、以沉默回應，但在頌和離開后獨自一人露出失落的神色，讓人十分揪心和惋惜。



（圖：tvN《機智醫生生活》）

第二集結尾，深夜下班的頌和來到停車場，發現有人在車前蓋上放了兩杯咖啡，還貼心地寫著這杯有咖啡因、另一杯沒有，頌和似乎一下子就猜到是誰，露出了會心的笑容。



（圖：tvN《機智醫生生活》）

第三集結尾，金雋婠通過女朋友李翊純的電話得知她在異國他鄉出了車禍，而翊純經常提到的室友「世景」居然是男生，令雋婠和觀眾都陷入震驚。



（圖：tvN《機智醫生生活》）

第四集結尾，金雋婠跟凃材學醫生學習如何使用SNS之後更新了第一篇PO文，內容讓不少觀眾濕了眼眶：原來，醫院裡有一位沒有家人來看望的孤單患者，金雋婠希望有人能陪她說說話，於是在SNS上徵集「聊天伴侶」。 雖然雋婠剛剛經歷失戀打擊，但仍然展現出身為醫生對病患的關懷，真的非常讓人感動T^T



（圖：tvN《機智醫生生活》）

為了避免劇雷，這周的結尾就先不透露啦！《機智醫生生活2》每週四都給大家帶來非常溫暖療癒的時光，真的很感謝~



（封圖：tvN《機智醫生生活》海報）

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