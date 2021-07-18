《机智医生生活2》收视率不断上升的功臣之一：每一集的结尾都充满反转又耐人回味

每一集结束时都让人超级好奇剧情发展、忍不住想马上看下一集，编剧真的很有功力！

tvN电视剧《机智医生生活》第二季开播以来收视率依旧一路上升，本周第5集的全国平均收视率达到12.4%、创下自身新纪录，其中首都圈的最高收视率更有17%，以有线台而言真的值得瞩目。 除了越来越有深度的剧情和配合默契的演员，每一集结尾的反转剧情也吊足观众胃口，不失为收视率上升的一大功臣。

第一集结尾，蔡颂和委婉地拒绝了李翊晙的告白，翊晙努力保持微笑、以沉默回应，但在颂和离开后独自一人露出失落的神色，让人十分揪心和惋惜。



（图：tvN《机智医生生活》）

第二集结尾，深夜下班的颂和来到停车场，发现有人在车前盖上放了两杯咖啡，还贴心地写著这杯有咖啡因、另一杯没有，颂和似乎一下子就猜到是谁，露出了会心的笑容。



（图：tvN《机智医生生活》）

第三集结尾，金隽婠通过女朋友李翊纯的电话得知她在异国他乡出了车祸，而翊纯经常提到的室友「世景」居然是男生，令隽婠和观众都陷入震惊。



（图：tvN《机智医生生活》）

第四集结尾，金隽婠跟凃材学医生学习如何使用SNS之后更新了第一篇PO文，内容让不少观众湿了眼眶：原来，医院里有一位没有家人来看望的孤单患者，金隽婠希望有人能陪她说说话，於是在SNS上徵集「聊天伴侣」。 虽然隽婠刚刚经历失恋打击，但仍然展现出身为医生对病患的关怀，真的非常让人感动T^T



（图：tvN《机智医生生活》）

为了避免剧雷，这周的结尾就先不透露啦！《机智医生生活2》每周四都给大家带来非常温暖疗愈的时光，真的很感谢~



（封图：tvN《机智医生生活》海报）

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