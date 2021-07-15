秋瓷炫丈夫于曉光摟女生坐大腿被疑出軌遭炮轟！經紀公司否認：是關係很好的朋友，以後會注意言行

針對網路曝光的于曉光讓美女坐大腿視頻，經紀公司表示對方是熟人，否認出軌傳聞。

于曉光和秋瓷炫共同經紀公司BH娛樂回應：「這是5月和熟人聚會後回家的過程中發生的突發事件，影片中的人是和家人也有來往的導演及關係很好的熟人。以後會多注意行為舉止。」



▲SBS《同床異夢2 - 你是我的命運》

今日（15日）上午，新浪微博上有博主突然爆料于曉光抱女生坐大腿的影片，在中韓兩國引起軒然大波，無數粉絲加入討論。影片中的于曉光被拍到深夜在酒吧玩耍，結束後于曉光與一位美女一起上車離開。當時于曉光上車後美女直接坐在了他腿上，他順勢攬過美女，而美女滿臉則笑容地坐在他腿上若無其事地玩手機。



님드라 우효광 바람핀거 파파라치한테 걸림.. pic.twitter.com/dEcM8OAsn5 — 이링 (@delight6777) July 15, 2021

秋瓷炫和于曉光在中韓兩國拥有超高人氣，2人曾出演《同床異夢2 - 你是我的命運》，節目中秋瓷炫對于曉光說：「我第一次也是最後一次跟你說，如果敢跟別的女人外遇的話…」于曉光：「我死你也死！」秋瓷炫：「可以放心嗎？」于曉光：「放心。」兩人還一同參加過國宴，準備過程通過《同床異夢》播出，兩人的甜蜜互動當時甜倒所有觀眾，于曉光也憑藉該檔節目站穩了愛妻人設。



▲秋瓷炫微博

此外，于曉光與秋瓷炫於2015年公開戀情，2017年結婚，2018年秋瓷炫生子，2019年兩人舉行婚禮。



▲TVDAILY

「首圖：TVDAILY」

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