秋瓷炫丈夫于晓光搂女生坐大腿被疑出轨遭炮轰！经纪公司否认：是关系很好的朋友，以后会注意言行

针对网路曝光的于晓光让美女坐大腿视频，经纪公司表示对方是熟人，否认出轨传闻。

于晓光和秋瓷炫共同经纪公司BH娱乐回应：「这是5月和熟人聚会后回家的过程中发生的突发事件，影片中的人是和家人也有来往的导演及关系很好的熟人。以后会多注意行为举止。」



▲SBS《同床异梦2 - 你是我的命运》

今日（15日）上午，新浪微博上有博主突然爆料于晓光抱女生坐大腿的影片，在中韩两国引起轩然大波，无数粉丝加入讨论。影片中的于晓光被拍到深夜在酒吧玩耍，结束后于晓光与一位美女一起上车离开。当时于晓光上车后美女直接坐在了他腿上，他顺势揽过美女，而美女满脸则笑容地坐在他腿上若无其事地玩手机。



님드라 우효광 바람핀거 파파라치한테 걸림.. pic.twitter.com/dEcM8OAsn5 — 이링 (@delight6777) July 15, 2021

秋瓷炫和于晓光在中韩两国拥有超高人气，2人曾出演《同床异梦2 - 你是我的命运》，节目中秋瓷炫对于晓光说：「我第一次也是最后一次跟你说，如果敢跟别的女人外遇的话…」于晓光：「我死你也死！」秋瓷炫：「可以放心吗？」于晓光：「放心。」两人还一同参加过国宴，准备过程通过《同床异梦》播出，两人的甜蜜互动当时甜倒所有观众，于晓光也凭藉该档节目站稳了爱妻人设。



▲秋瓷炫微博

此外，于晓光与秋瓷炫於2015年公开恋情，2017年结婚，2018年秋瓷炫生子，2019年两人举行婚礼。



▲TVDAILY

「首图：TVDAILY」

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