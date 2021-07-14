EXO Kai以後一定會是個稱職的好老公！送茶給孕婦客人再三確定：可以喝茶嗎

EXO成員Kai的體貼一面大受好評。

由演員金喜善、歌手卓在勛、演員劉泰晤、笑星文世允、男團EXO KAI為充滿愛情和浪漫的牛島唯一的深夜酒館「牛島酒館」正式開業。 老幺Kai展現了和舞台上霸氣主舞完全不同的細膩、貼心一面，變身小鮮肉兼職生，積極營業。 而這一幕引起了所有人的關注，當天的酒館來了一對夫妻，妻子已經懷孕了6個月，Kai小心翼翼地上前，並端上了熱茶招待客人。



▲tvN《牛島酒館》

看到顧客是位孕婦，Kai就輕聲溫柔地詢問：「要不要換成水？ 看到您懷孕了，可能要注意一些，您能喝茶嗎？ 」 孕婦回應「沒關係」之後Kai才離開，這一暖心一幕被所有觀眾看在了眼裡，大讚：「Kai以後一定會是個好丈夫」、「哇，竟然注意到孕婦能不能喝茶這一點」、「Kai太體貼溫柔了」等。



老粉們都知道，Kai有個姐姐，而他本人更是「侄子傻瓜」，經常在SNS上曬和侄子們的合影。 看來姐姐懷孕期間沒少給Kai普及孕婦知識，他不僅照顧小朋友很有一手，連孕婦能不能喝茶都有考慮到。



「首圖：ig@zkdlin、tvN」

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