EXO Kai以后一定会是个称职的好老公！送茶给孕妇客人再三确定：可以喝茶吗

EXO成员Kai的体贴一面大受好评。

由演员金喜善、歌手卓在勋、演员刘泰晤、笑星文世允、男团EXO KAI为充满爱情和浪漫的牛岛唯一的深夜酒馆「牛岛酒馆」正式开业。 老幺Kai展现了和舞台上霸气主舞完全不同的细腻、贴心一面，变身小鲜肉兼职生，积极营业。 而这一幕引起了所有人的关注，当天的酒馆来了一对夫妻，妻子已经怀孕了6个月，Kai小心翼翼地上前，并端上了热茶招待客人。



▲tvN《牛岛酒馆》

看到顾客是位孕妇，Kai就轻声温柔地询问：「要不要换成水？ 看到您怀孕了，可能要注意一些，您能喝茶吗？ 」 孕妇回应「没关系」之后Kai才离开，这一暖心一幕被所有观众看在了眼里，大赞：「Kai以后一定会是个好丈夫」、「哇，竟然注意到孕妇能不能喝茶这一点」、「Kai太体贴温柔了」等。



老粉们都知道，Kai有个姐姐，而他本人更是「侄子傻瓜」，经常在SNS上晒和侄子们的合影。 看来姐姐怀孕期间没少给Kai普及孕妇知识，他不仅照顾小朋友很有一手，连孕妇能不能喝茶都有考虑到。



「首图：ig@zkdlin、tvN」

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