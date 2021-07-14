劉在錫確定簽約柳熙烈公司Antenna：「與優秀的人一起做有趣的事」

今日上午，由柳熙烈創立的經紀人公司Antenna宣布已經和劉在錫簽約，兩位多年好友在商業上的合作也令人刮目相看！

Antenna：「劉在錫作為名副其實的國民MC、國民諧星，對內容抱有真誠的思考和熱情，一直在不同領域進行全新的挑戰。 Antenna擁有自由愉悅的氛圍，將全力支持他繼續進行新的挑戰。 」劉在錫：「能和相識已久的同僚一起工作，十分開心和激動。 請期待我們一起製造的趣事。 」

Antenna旗下藝人包括鄭在炯、Toy（柳熙烈）、Peppertones、Lucid Fall等等，劉在錫是其簽約的第一位音樂領域以外的藝人。



Antenna表示，這次簽約的決定性原因是雙方對同一個理念和目標的認同，那就是與有才華的人一起打破既有框架、進行自由的挑戰，從而對整個娛樂產業產生正面的影響。

據同時認識兩人的人士透露：「劉在錫和柳熙烈都對這一哲學有共鳴：與優秀的人們一起愉快地做有趣的事，就會產生意義，並吸引來更多優秀的人一同參與。 」

此外，劉在錫1991年通過第一屆KBS大學諧星祭出道，目前同時主持MBC《玩什麼好呢？ 》、SBS《Running Man》、tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》等多個節目。



（圖：IG@hangout_with_yoo，JTBC）

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