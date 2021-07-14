這個選角超完美！延宇振搭檔孫藝真＆田美都，攜手主演新劇《三十九歲》引期待

大家喜歡這個陣容嗎？似乎是無可挑剔。

最新消息，在近期確定了主演陣容的新劇《三十九歲》（서른 아홉），由《愛的迫降》孫藝真領軍，《機智醫生生活2》田美都也是女主角之一，以及擁有實力派演技的延宇振擔任男主角，可以說是超完美選角，目前將會在八月開拍，預計明年一月殺青，最快明年上半就有機會播出。

▼主演《七日的王妃》、《理判事判》，近期在《Undercover》演技優異又獲讚，令人信賴的實力派演員－延宇振。



*圖：Jump Entertainment@official

《三十九歲》是一部現實浪漫的愛情劇，講述即將四十歲的三個好朋友的友情、愛情和生活故事，共12集。編劇更是由曾經執筆過熱門韓劇《男朋友》和電影《82年生的金智英》、《七號房的禮物》的劉英雅作家出品，讓許多粉絲們相當期待。



*圖：MS team Entertainment@official

孫藝真是好友圈裡的中心人物，在不需要羡慕别人的富裕環境下長大，飾演39歲江南皮膚科院長「車美照」；田美都飾演同樣也是39歲的表演老師「鄭燦英」，兩人是摯友。



*圖：CJ ENM@official

年齡相仿的三人，真實年齡也與劇本不謀而合，簡直是量身打造，也讓人不禁期待他們之間火花與默契。

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