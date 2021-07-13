資深韓劇迷不會忘記《New Heart》！金玟廷與池晟相隔13年再度合作《惡魔法官》

池晟曾主演過的醫療電視劇《New Heart》已經是2008年的作品，當時池晟在劇中飾演一位剛從鄉下來到首爾的年輕醫師，與劇中飾演醫大高材生的金玟廷一同追隨老師曹在顯學習醫術與處世道理。相隔13年，池晟與金玟廷再度於《惡魔法官》中合作。



照片:MBC《New Heart》官網

在記者會上池晟一見到金玟廷就不忘稱讚說：「時間真的過得好快，但金玟廷到底是怎麼樣維持得跟之前一樣的？金玟廷的眼睛還是跟以前一樣美麗，也因為曾經配合過，所以再度合作時覺得很有幫助，更容易投入。」



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金玟貞也提到池晟在現場總是讓拍攝氣氛相當融洽。而且最近很多電視劇集都流行以季度制的方式製作，「現在池晟哥看起來比以前更帥也更成熟了，在《惡魔法官》播出一年前，我也曾想過如果《New Heart》在拍攝第二季會不會很有意思？」令大家再度想起以前這部醫療電視劇，兩人還在記者會上開玩笑說自己是不是真的「老得漂亮」。



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在新劇《惡魔法官》中，池晟飾演一位明星法官，主持著透明的審判，將社會上的不公不義搬上檯面，在全體國民面前公審，尋求司法支持度提高，雖然每一次都不按牌理出牌的審判，看起來結果總是大快人心，不過他這樣做的意圖究竟為何，除了為大眾伸張正義外，更要揭露後方高層權力的醜惡。經歷一場火災成為倖存者的他，有著可憐的身世過往，劇情也漸漸揭開中。



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而金玟廷是演在國師身邊的一位理事，相當有女性魅力，雖然總是說自己只是一個跑腿的，但她能夠與高層人士平起平坐，甚至還將總統踩在自己的腳下，相信也是一個不簡單的狠角色，期待她與池晟在劇中的正面交鋒。



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首圖照片:MBC《New Heart》官網/ Viu HongKong

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