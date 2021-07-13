资深韩剧迷不会忘记《New Heart》！金玟廷与池晟相隔13年再度合作《恶魔法官》

池晟曾主演过的医疗电视剧《New Heart》已经是2008年的作品，当时池晟在剧中饰演一位刚从乡下来到首尔的年轻医师，与剧中饰演医大高材生的金玟廷一同追随老师曹在显学习医术与处世道理。相隔13年，池晟与金玟廷再度於《恶魔法官》中合作。



照片:MBC《New Heart》官网

在记者会上池晟一见到金玟廷就不忘称赞说：「时间真的过得好快，但金玟廷到底是怎么样维持得跟之前一样的？金玟廷的眼睛还是跟以前一样美丽，也因为曾经配合过，所以再度合作时觉得很有帮助，更容易投入。」



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金玟贞也提到池晟在现场总是让拍摄气氛相当融洽。而且最近很多电视剧集都流行以季度制的方式制作，「现在池晟哥看起来比以前更帅也更成熟了，在《恶魔法官》播出一年前，我也曾想过如果《New Heart》在拍摄第二季会不会很有意思？」令大家再度想起以前这部医疗电视剧，两人还在记者会上开玩笑说自己是不是真的「老得漂亮」。



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在新剧《恶魔法官》中，池晟饰演一位明星法官，主持著透明的审判，将社会上的不公不义搬上台面，在全体国民面前公审，寻求司法支持度提高，虽然每一次都不按牌理出牌的审判，看起来结果总是大快人心，不过他这样做的意图究竟为何，除了为大众伸张正义外，更要揭露后方高层权力的丑恶。经历一场火灾成为幸存者的他，有著可怜的身世过往，剧情也渐渐揭开中。



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而金玟廷是演在国师身边的一位理事，相当有女性魅力，虽然总是说自己只是一个跑腿的，但她能够与高层人士平起平坐，甚至还将总统踩在自己的脚下，相信也是一个不简单的狠角色，期待她与池晟在剧中的正面交锋。



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首图照片:MBC《New Heart》官网/ Viu HongKong

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