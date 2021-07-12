【有片】T-ara《認識的哥哥》自曝成員們互相掩護談戀愛，人氣約會地點是宿舍樓頂

原來女團成員是這樣偷偷談戀愛的！T-ara這一整套偽裝工作做下來，完全是瞞天過海啊！XD

上周《認哥》請來T-ara做嘉賓，聊到宿舍生活第一天就被公司把手機收走，閔慶勳問沒有手機如何談戀愛，恩靜大方表示：「我們會在日程結束後約會，成員們輪流約會，其他成員替她望風。 」還透露了獨特的偽裝方法：「在床上用衣服包包堆成睡覺的形狀，用假髮片假裝是頭，最後蓋上被子、調暗燈光，就跟睡著了一樣！」金希澈：「是柯南嗎！」



恩靜接著說：「經紀人過來的時候，演技就很重要了！哦？ 歐巴我們都睡了，怎麼了？ 這樣經紀人就會說好的你們睡吧。 」



孝敏補充說：「因為沒有地方約會，所以就在宿舍樓頂聊天半小時。 如果那天同時有兩個成員要出去約會，就用石頭剪刀布決定誰能佔據樓頂的最佳位置！」恩靜：「樓頂的人氣約會地點就是長椅！坐在那裡的風景很棒。 」李水根：「那些朋友也...... 還在活動嗎？ 」恩靜：「當然啦！每個人都很幸福、過得好好的。 」讓大家爆笑XD



T-ara還在節目中聊到當年的大熱歌曲《Bo Peep Bo Peep》，芝妍說上臺之前才知道要扮成貓貓：「回歸當天在待機室收到一個箱子，裡面有耳朵、尾巴和手套。 」大家都覺得好丟臉、不敢出門，孝敏去洗手間都要藏起尾巴，但歌曲成功之後就很開心，甚至在家自己準備道具XD還表示絕對不會解散，甚至在討論回歸！



爆料戀愛那一段從12分鐘開始，如果真的能看到T-ara回歸就太棒了吧！



（圖：JTBC《認識的哥哥》節目截圖 Youtube@아는형님 Knowingbros）

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