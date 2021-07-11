《我的黑歷史誤答筆記》全昭旻&朴成勳二搭啦！將在新作《熙秀》升格為夫妻

小編去年曾敲碗他們二搭，沒想到成真了!! ♡

昨（10）日傳出消息，全昭旻確定演出KBS新特別劇系列《熙秀》的女主角，男主角正是她合作過的朴成勳！

全昭旻與朴成勳曾在2018年合作KBS特別劇（俗稱獨幕劇）《我的黑歷史誤答筆記》，內容僅僅一集，浪漫的情節讓許多觀眾意猶未竟，認為兩人化學反應很好、至少要演16集的迷你劇才對。

（圖：《我的黑歷史誤答筆記》海報）

（圖：《我的黑歷史誤答筆記》@YouTube KBS WORLD TV 截圖）

全昭旻、朴成勳與另一位男主角吳東民更因此結為好友，去年朴成勳與吳東民共同演出《出師表》時，全昭旻曾送上咖啡車應援（題外話：全昭旻過沒多久還和吳東民烏龍鬧緋聞呢XD）。今年上半年朴成勳為宣傳《朝鮮驅魔師》上《Running Man》，這對螢幕CP才在螢光幕前再次同框，全昭旻毫不留情爆料朴成勳是個「很虛弱」的人。

（圖：全昭旻IG@jsomin86）

（圖：朴成勳IG@boxabum）

（圖：《Running Man》EP.546@friDay影音 截圖）

（延伸閱讀：敲碗再次合演CP！《我的黑歷史誤答筆記》全昭旻為朴成勳應援／全昭旻與演員吳東民傳戀愛傳聞，雙方經紀公司都出面回應！／‎《Running Man》朴成勳被爆料比池錫辰還弱、不愛運動，興趣是躺著不動‎）

這次兩人時隔三年一同回歸KBS特別劇，在新系列「TV Cinema」演出其中一部《熙秀》。「TV Cinema」是今年KBS推出的特別劇企劃，將特別劇以電影形式展現，一共有四部，其中的《熙秀》為驚悚片，講述育有一個女兒的夫妻遇上的故事。全昭旻與朴成勳即飾演「珠恩」與「泰勳」夫婦，目前已在拍攝當中。

（圖：全昭旻所屬STARSHIP娛樂）

（圖：朴成勳所屬BH娛樂）

除了新作《熙秀》的消息外，全昭旻近日也傳出接演Channel A新劇《Show Window》與宋玧妸、李成宰合作，還有一部獨立電影《少女》已開拍，觀眾未來可是有不少機會看見投入綜藝節目《Running Man》與《第六感》之外的她，回歸演員本業在戲劇上的多元面貌。

▼《我的黑歷史誤答筆記》可在此收看完整影片（含英文字幕）



（封圖：全昭旻所屬STARSHIP娛樂、朴成勳所屬BH娛樂、《我的黑歷史誤答筆記》@YouTube KBS WORLD TV 截圖）

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