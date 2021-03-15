《Running Man》朴成勳被爆料比池錫辰還弱、不愛運動，興趣是躺著不動

原本真的不知道朴成勳是極弱體質，現在忽然覺得他好親切喔～！而且他的興趣跟我一樣～～～。XDDD

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》迎來了新劇《朝鮮驅魔師》的四位主演，張東潤、朴成勳、金桐俊、琴世祿等人，在一開頭訪問嘉賓時，全昭旻發表了曾和朴成勳合作後的感想。



兩人曾經一起出演過獨幕劇《我的黑歷史誤答筆記》，關係不錯，全昭旻說到：「成勳哥雖然看起來很帥，但其實…很虛弱。XD」還補充：「如果跟錫辰哥對決，錫辰哥可能會贏。」池錫辰可是RM公認的弱男子啊～。



而且，朴成勳表示自己平常完全不運動，還露出一臉厭惡的表情，平時的興趣就是「躺著」。



池錫辰好奇的抓了一下他的手臂，感想就是摸起來軟軟的，像麻糬一樣。



▼全昭旻爆料朴成勳其實很弱～：



節目後期的追擊戰中，當朴成勳變成大家攻擊的目標時，他賣力的逃跑，到了只剩自己的空間時，默默地靠牆坐下，感嘆真的好累：「本來想說拍完《Running Man》要休息兩天，看來得休息三天了。」真的是太好笑了。XDDDD



▼坐下休息，無奈喊累的朴成勳：



（圖源：friDay影音《Running Man》／런닝맨@IG）

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