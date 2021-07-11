《我的黑历史误答笔记》全昭旻&朴成勋二搭啦！将在新作《熙秀》升格为夫妻

小编去年曾敲碗他们二搭，没想到成真了!! ♡

昨（10）日传出消息，全昭旻确定演出KBS新特别剧系列《熙秀》的女主角，男主角正是她合作过的朴成勋！

全昭旻与朴成勋曾在2018年合作KBS特别剧（俗称独幕剧）《我的黑历史误答笔记》，内容仅仅一集，浪漫的情节让许多观众意犹未竟，认为两人化学反应很好、至少要演16集的迷你剧才对。

（图：《我的黑历史误答笔记》海报）

（图：《我的黑历史误答笔记》@YouTube KBS WORLD TV 截图）

全昭旻、朴成勋与另一位男主角吴东民更因此结为好友，去年朴成勋与吴东民共同演出《出师表》时，全昭旻曾送上咖啡车应援（题外话：全昭旻过没多久还和吴东民乌龙闹绯闻呢XD）。今年上半年朴成勋为宣传《朝鲜驱魔师》上《Running Man》，这对萤幕CP才在萤光幕前再次同框，全昭旻毫不留情爆料朴成勋是个「很虚弱」的人。

（图：全昭旻IG@jsomin86）

（图：朴成勋IG@boxabum）

（图：《Running Man》EP.546@friDay影音 截图）

（延伸阅读：敲碗再次合演CP！《我的黑历史误答笔记》全昭旻为朴成勋应援／全昭旻与演员吴东民传恋爱传闻，双方经纪公司都出面回应！／‎《Running Man》朴成勋被爆料比池锡辰还弱、不爱运动，兴趣是躺著不动‎）

这次两人时隔三年一同回归KBS特别剧，在新系列「TV Cinema」演出其中一部《熙秀》。「TV Cinema」是今年KBS推出的特别剧企划，将特别剧以电影形式展现，一共有四部，其中的《熙秀》为惊悚片，讲述育有一个女儿的夫妻遇上的故事。全昭旻与朴成勋即饰演「珠恩」与「泰勋」夫妇，目前已在拍摄当中。

（图：全昭旻所属STARSHIP娱乐）

（图：朴成勋所属BH娱乐）

除了新作《熙秀》的消息外，全昭旻近日也传出接演Channel A新剧《Show Window》与宋玧妸、李成宰合作，还有一部独立电影《少女》已开拍，观众未来可是有不少机会看见投入综艺节目《Running Man》与《第六感》之外的她，回归演员本业在戏剧上的多元面貌。

▼《我的黑历史误答笔记》可在此收看完整影片（含英文字幕）



（封图：全昭旻所属STARSHIP娱乐、朴成勋所属BH娱乐、《我的黑历史误答笔记》@YouTube KBS WORLD TV 截图）

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