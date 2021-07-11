【K社韓文小百科】「5兆5億」這個數字怎麼就成了「男嫌詞」，女團成員為此被罵慘！

5兆5億，這個數字在韓國怎麼就成了不可碰觸的詞了呢？

最近在韓國大火的女團Brave Girls積極亮相各類綜藝節目，成員裕那做客某檔綜藝時因為說了「오조억（五兆億）」這個詞被捲入「嫌男」爭議。 主持人原本是說這局贏了就有五億分（오억점），裕那誤聽成了五兆億分（오조억점）而重複提及了這個詞。 節目播出后就有不少人通過裕那SNS的私信辱駡她，氣得就公開惡意留言的截圖，上面寫著「糊的時候（不紅的時候）說自己不是女權，不關心，剛有點油水了就開始暗諷、男嫌什麼的」。



事情發酵之後，裕那也做出了澄清，她根本就沒有提到過「오조오억5兆5億」這個詞，只是把「五億分」錯說成「五兆億分」，僅此而已。



為何「5兆5億」就成了個「男嫌」詞語了呢？ 這個詞源於很久之前一檔選秀節目，一名參賽選手的粉絲說「如果滿分是10分的話，我打5兆5億分」，之後「5兆5億」就在網路上流行起來，起初並沒有任何貶低男性的含義，但近幾年因為兩性矛盾激化，「5兆5億」莫名被定義為「男嫌詞」，有人解釋是因為「男性的精子數量有五兆五億個卻並沒有大用處」。

「首圖：ig@@u.nalee」

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