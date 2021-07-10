「你為什麼不化妝？」針對網民的無禮留言，李周映給出霸氣回應！林秀晶＆太妍也曾明確表態～

李周映的留言回復真的一針見血，林秀晶那句「我愛30代的自己」也讓人拍手稱讚！

女演員李周映在JTBC電視劇《梨泰院Class》里飾演甜夜酒店廚師長馬賢利，短髮型像給大家留下深刻印象。近日她在個人IG上PO出一組素顏自拍，沒想到留言區引起了大家關注。



一名網民留言說：「化個妝是不是（好一點）...」李周映回復：「為什麼？我平時完全不化妝。如果喜歡化妝你就自己化，如果不喜歡我的臉就不要進來看，不就行了嗎。」



李周映的留言獲得網友力挺，很多人表示：「現在還有人對別人的臉指手畫腳嗎？」「（那位網友）不如多留意一下自己的態度吧」。後來很多網友留言攻擊那個留言者，李周映還在IG Story里po文勸大家停手，表示自己並沒有真的在意。

這不是女明星第一次對網友的「外貌狙擊」表態。 2016年林秀晶在IG上分享一張素顏自拍，寫下長文：「平時我不喜歡化妝。有重要的事時當然會化，作為演員要展現好的面貌時也會接受專業人士的幫助。但我平時的照片這樣就是最好的程度了。我也不是對素顏很有自信、也想PO一些更漂亮的模樣，但到了這個年紀，身體的細微變化都會反映在臉上，這就是事實。平時我都對自己的年齡有正確認知，也很接納和愛現在的自己。可以說，我比之前的任何時候都更愛現在的自己、愛作為30代女性的生活，也愛自己的模樣。」



近日發行《Weekend》回歸的太妍也在IG Story中分享一段文字，間接回應那些專業惡評者：「胖一點就說你胖，瘦一點就說你像病人，穿得寬鬆一點就說你像男的，穿得貼身一點就說你色情。吃多了說你豬，吃少了說你挑剔，喜歡名牌就說你大醬女（指追逐高奢品牌或文化，過著一貫充滿虛榮心的生活並失去自我的女性），喜歡平價品就說你不會打扮，想要罵的人不管怎樣都會罵你，所以隨心所欲地生活吧！」



（圖：IG@i_icaruswalks、@soojunglim_、@taeyeon_ss）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞