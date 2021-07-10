「你为什么不化妆？」针对网民的无礼留言，李周映给出霸气回应！林秀晶＆太妍也曾明确表态～

李周映的留言回复真的一针见血，林秀晶那句「我爱30代的自己」也让人拍手称赞！

女演员李周映在JTBC电视剧《梨泰院Class》里饰演甜夜酒店厨师长马贤利，短发型像给大家留下深刻印象。近日她在个人IG上PO出一组素颜自拍，没想到留言区引起了大家关注。



一名网民留言说：「化个妆是不是（好一点）...」李周映回复：「为什么？我平时完全不化妆。如果喜欢化妆你就自己化，如果不喜欢我的脸就不要进来看，不就行了吗。」



李周映的留言获得网友力挺，很多人表示：「现在还有人对别人的脸指手画脚吗？」「（那位网友）不如多留意一下自己的态度吧」。后来很多网友留言攻击那个留言者，李周映还在IG Story里po文劝大家停手，表示自己并没有真的在意。

这不是女明星第一次对网友的「外貌狙击」表态。 2016年林秀晶在IG上分享一张素颜自拍，写下长文：「平时我不喜欢化妆。有重要的事时当然会化，作为演员要展现好的面貌时也会接受专业人士的帮助。但我平时的照片这样就是最好的程度了。我也不是对素颜很有自信、也想PO一些更漂亮的模样，但到了这个年纪，身体的细微变化都会反映在脸上，这就是事实。平时我都对自己的年龄有正确认知，也很接纳和爱现在的自己。可以说，我比之前的任何时候都更爱现在的自己、爱作为30代女性的生活，也爱自己的模样。」



近日发行《Weekend》回归的太妍也在IG Story中分享一段文字，间接回应那些专业恶评者：「胖一点就说你胖，瘦一点就说你像病人，穿得宽松一点就说你像男的，穿得贴身一点就说你色情。吃多了说你猪，吃少了说你挑剔，喜欢名牌就说你大酱女（指追逐高奢品牌或文化，过著一贯充满虚荣心的生活并失去自我的女性），喜欢平价品就说你不会打扮，想要骂的人不管怎样都会骂你，所以随心所欲地生活吧！」



（图：IG@i_icaruswalks、@soojunglim_、@taeyeon_ss）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻