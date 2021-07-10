【KSD評分】由韓星網讀者評分：《你是我的春天》只是播了2集就來到TOP 3！

這星期有1套新劇開播，是《你是我的春天》，也厲害的播了2集就來到TOP 3了，有興趣的朋友可以在今明２天點開去看啦～之後再來評評分吧！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（七月）第１週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）



NO.1──tvN《機智醫生生活2》：8.9（播至第４集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.2──tvN《我的室友是九尾狐》（心驚膽顫的同居）：8.3（播至第１４集）

【台灣香港由愛奇藝國際站播出】



NO.3──tvN《你是我的春天》：7.9（播至第２集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.４──tvN《Voice 4》：7.4（今晚播出第８集）

【台灣由在myVideo、愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.5──tvN《惡魔法官》：7.4（今晚播出第３集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.6──SBS《The Penthouse 3》：6.8（播至第６集）

【台灣由在愛奇藝、中華電信 Hami Video、中華電信MOD播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】



NO.6──SBS《羽毛球少年團》：6.8（播至第１２集）

【台灣香港都在Netflix播出】



NO.8──JTBC《月刊家》：6.6（播至第８集）

【台灣由愛奇藝國際站播出】



NO.9──MBN《打包袱－盜取命運》：6.6（已大結局）

【台灣由friDay影音播出】



NO.10──TV朝鮮《婚詞離曲2》：6.3（今晚播出第９集）

【台灣香港都在Netflix播出】

（圖片來源：各大電視台劇照、Viu Hong Kong）

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