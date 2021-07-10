太用心了吧！徐玄為了感謝粉絲送來咖啡車，每次都特地準備漂亮的衣服拍照認證

為她應援的人一定好感動、好有滿足感，不愧是少女時代啊~！

徐玄最近正在拍攝漫改電影《解禁男女》（Moral Sense），不時有粉絲送咖啡車到片場，徐玄也都拍攝合影認證照片PO上個人IG。 前幾日接受所屬社Namoo Actors的採訪時聊到這一話題，令人感歎徐玄真的太細心！



徐玄：「每次都非常感謝粉絲們的心意，所以也努力拍出好看的照片。 」徐玄透露說去片場時經常穿得很隨意，但是如果穿運動褲拍認證照就太抱歉了，所以都會特意帶一些漂亮的衣服過去：「午休時如果聽說有咖啡車就會第一個跑去吃飯，然後補好妝髮、換上衣服，請經紀人幫忙拍照。 」

「粉絲們也許都很想看到我，所以既然要拍照，就想給大家看到更漂亮的模樣。 」



還有提供咖啡車服務的公司在網上公開了後記：「徐玄看到我們在準備開幕，說『要穿漂亮的衣服過來』，然後就回去了。 等到我們開幕之後，她穿著非常漂亮的開衫和格子短裙走過來，開朗地笑著說：『哇~~！大家好~』」



網友得知這一消息后重新把徐玄的認證照片翻出來看，紛紛感慨：「人氣常青不是沒有理由的」、「徐玄不僅人美心也很美，作為藝人的態度實在太優秀啦！」「不怕麻煩只為展現更好的面貌，真的非常棒」、「因為這樣只能更喜歡歐尼啦！」



（圖：IG@seojuhyun_s）

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