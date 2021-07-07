溫柔多金李奎炯VS人格分裂李奎炯！從《機智醫生生活2》到《Voice 4》的特別演出令人又笑又驚悚！

在上週四播出的《機智醫生生活2》第三集當中，李奎炯就如同所有觀眾們的推測，以病患家屬要介紹給蔡頌和醫生的對象登場了，而只隔一天上周五播出的《Voice 4》，神龍見首不見尾的神秘殺人魔「Circus Man」，終於也揭開的神秘面紗，同樣是李奎炯！溫柔VS驚悚的李奎炯總是令人期待。



照片:tvN

《機智醫生生活2》中，李奎炯也承接了《機智牢房生活》中的角色再度出演柳漢陽，他與蔡頌和在咖啡廳中的談話，即將成為本劇中頌和與翊俊的關係出現轉變的重要關鍵。雖然母親希望介紹他與蔡頌和認識，但他也說明了自己已有女友，兩人是認識很久的大學同學，對方向他告白時讓他重新思考了兩人的關係。可看得出頌和想起了自己與翊俊的情形，認真地聽著似乎也反思翊俊在自己心中的重量。



照片:IG@290_83

李奎炯也在IG公開了自己特別演出時的照片，還以文字介紹自己「是，我就是在江南經營藥局的藥師劉漢陽，已經有女朋友，名字是安治「魂」。」（註：《機智醫生生活》第一季中喜歡蔡頌和的安治弘醫生（演員金準韓），在《機智牢房生活》中飾演的是李奎炯的同性男友宋智遠一角）令人啼笑皆非，還釣出鄭敬淏的回應。



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而在《Voice 4》中犯下多起命案的「Circus Man」，其中被害人甚至包含跨海警察Derek（宋承憲飾）的妹妹，令他誓言要親手逮捕真兇。擁有與中心長李荷娜同樣的敏銳聽覺以及外型，「Circus Man」從一登場就是個狠角色，上週的劇情中「Circus Man」終於拿下面具，露出本為男性的真面目，李奎炯終於露臉。



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在獨自一人的時候，多重人格的「Circus Man」還會出現許多人格一起討論或爭吵，也即將呈現李奎炯的多變演技。其中一個看似斯文又帥氣的人格「東方人（童方閔）」也配合警方調查，表現出相當配合的樣子，更以本身特殊化妝的專業來提醒Derek，與姜權酒（李荷娜飾）擦肩而過。當李奎炯回到化妝檯前再度戴上金框眼鏡，與剛才的斯文外貌差很大，露出令人感到毛骨悚然的表情！



李奎炯在2021年的特別演出還不僅如此，他也時常在IG與大家分享拍攝中的現場照片，大家除了以上兩部作品，還可以繼續期待李奎炯在《來魔女食堂吧》《現在我們學校》以及《Happiness》這些作品中的特別演出喔！

封面照片:IG@290_83, tvN

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