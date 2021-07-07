《Running Man》好消息連發：將破《無限挑戰》563集紀錄！續登線上收視之冠還將舉辦見面會

《Running Man》繼續跑下去吧～♡ 就像一些網友說的，不跑坐著聊天玩遊戲也可以!!

綜藝節目《Running Man》從2010年7月11日開播到現在，本週日7月11日播出的EP.563剛好屆開播11週年，將平了《無限挑戰》（2005~2018）563集的紀錄，下一週7月18日EP.564會正式成為韓國史上播出集數最長的實境綜藝節目。

（圖：《Running Man》官網、《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs）

（圖：《無限挑戰》官網）

得知此消息的網友，除了懷念經典節目《無限挑戰》、讚嘆兩部節目都是MC的劉在錫，大部分都相當祝福《Running Man》：「《Running Man》永遠奔跑吧ㅠㅠ」、「雖然慢慢沒有抓人的遊戲，但聊天真的很有趣」、「現在字幕和企劃都比較流行，最近真的很有趣」、「太有意思了，再做久一點吧ㅠㅠ」、「不奔跑的RM也很有意思。」（網友討論來源：‎Theqoo貼文〈本週終於要打破紀錄的Running Man〉）

除此之外，韓國線上串流平台wazze昨（6）日公布了上半年收視排行，《Running Man》繼去年再度榮登綜藝節目之冠，《玩什麼好呢？》與《我獨自生活》名列其後。而早前公布上半年排行的另一家平台Seezn，《Running Man》則是綜藝節目亞軍，僅次於《玩什麼好呢？》。

（圖：Twitter@wavve(웨이브)）

（圖：Seezn所屬KT）

從上述網友討論的內容、OTT數據，以及電視收視率來看（早年收視大部分落在10~20%，近年幾乎落在10%以下），《Running Man》雖然收視率不如以往，但是在網路上人氣依舊居高不下，收視率下滑很可能只是觀眾的收視習慣漸漸轉變罷了。

最後還有個好消息，《Running Man》將舉行線上粉絲見面會！播出方式與時間等等詳細資訊雖然均尚未公佈，但已讓全球觀眾期待不已。

（圖：FB@런닝맨 RunningMan）

（封圖：《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs）

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