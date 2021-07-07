温柔多金李奎炯VS人格分裂李奎炯！从《机智医生生活2》到《Voice 4》的特别演出令人又笑又惊悚！

在上周四播出的《机智医生生活2》第三集当中，李奎炯就如同所有观众们的推测，以病患家属要介绍给蔡颂和医生的对象登场了，而只隔一天上周五播出的《Voice 4》，神龙见首不见尾的神秘杀人魔「Circus Man」，终於也揭开的神秘面纱，同样是李奎炯！温柔VS惊悚的李奎炯总是令人期待。



照片:tvN

《机智医生生活2》中，李奎炯也承接了《机智牢房生活》中的角色再度出演柳汉阳，他与蔡颂和在咖啡厅中的谈话，即将成为本剧中颂和与翊俊的关系出现转变的重要关键。虽然母亲希望介绍他与蔡颂和认识，但他也说明了自己已有女友，两人是认识很久的大学同学，对方向他告白时让他重新思考了两人的关系。可看得出颂和想起了自己与翊俊的情形，认真地听著似乎也反思翊俊在自己心中的重量。



照片:IG@290_83

李奎炯也在IG公开了自己特别演出时的照片，还以文字介绍自己「是，我就是在江南经营药局的药师刘汉阳，已经有女朋友，名字是安治「魂」。」（注：《机智医生生活》第一季中喜欢蔡颂和的安治弘医生（演员金准韩），在《机智牢房生活》中饰演的是李奎炯的同性男友宋智远一角）令人啼笑皆非，还钓出郑敬淏的回应。



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而在《Voice 4》中犯下多起命案的「Circus Man」，其中被害人甚至包含跨海警察Derek（宋承宪饰）的妹妹，令他誓言要亲手逮捕真凶。拥有与中心长李荷娜同样的敏锐听觉以及外型，「Circus Man」从一登场就是个狠角色，上周的剧情中「Circus Man」终於拿下面具，露出本为男性的真面目，李奎炯终於露脸。



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在独自一人的时候，多重人格的「Circus Man」还会出现许多人格一起讨论或争吵，也即将呈现李奎炯的多变演技。其中一个看似斯文又帅气的人格「东方人（童方闵）」也配合警方调查，表现出相当配合的样子，更以本身特殊化妆的专业来提醒Derek，与姜权酒（李荷娜饰）擦肩而过。当李奎炯回到化妆台前再度戴上金框眼镜，与刚才的斯文外貌差很大，露出令人感到毛骨悚然的表情！



李奎炯在2021年的特别演出还不仅如此，他也时常在IG与大家分享拍摄中的现场照片，大家除了以上两部作品，还可以继续期待李奎炯在《来魔女食堂吧》《现在我们学校》以及《Happiness》这些作品中的特别演出喔！

封面照片:IG@290_83, tvN

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