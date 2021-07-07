SJ厲旭Cover MV幕後花絮：「厲sa」和銀赫扮夫妻、和神童禮儀腿製造超萌身高差

再爆笑一波～跪求成員們的Reaction！！

Super Junior厲旭最近Cover了一支由隊友東海主演的印尼歌手Rossa的MV，與銀赫、神童極致的Cover讓人嘖嘖稱奇，更為厲旭女裝表演笑翻。

（前情提要：‎ Elsa再現！SJ厲旭Cover東海MV自己當女主角，找銀赫&神童演繹深情三角戀‎）



前天（5日）厲旭再釋出一支幕後花絮影片，內容笑聲與驚呼不斷。一開厲旭化妝的時候就興致高昂地唱著Elsa的歌〈Into the Unknown〉，但突然被扯掉金色秀髮，自己被自己的黑色髮網嚇到。



厲旭一身裝扮後續可嚇了不少人，包括經紀人與工作人員。銀赫看到他就大嘆：「啊……啊這個也太……身材也太壯了。」但不否認像是Elsa，厲旭一聽又唱起歌：「Into the Unknown～」。銀赫正巧問了許多觀眾也有的問題：「重要的是，為什麼要做這個？」厲旭答不出來只是大笑。



更好笑的在後頭，拍攝的工作人員默默地說厲旭「好像孕婦」，銀赫就演起攙扶孕婦的動作，工作人員又說：「好像夫婦……」兩人直接演起來，銀赫對即將臨盆的厲旭說：「這十個月辛苦了……今天我們的寶寶終於……」



銀赫談MV情節像是「和假想人物在一起」，工作人員回應：「aespa？」銀赫和厲旭馬上跳起師妹團aespa最近很紅的〈Next Level〉ㄈ字彎手舞。（編按：aespa一半成員是AI虛擬人物）



神童見到「厲sa」則是笑著不斷喊：「什麼啊？」正式開拍時，神童真摯的演出嚇到人，被說「像殺人魔」（小編看MV也一度覺得神童眼神好凶XD）。他和厲旭還試圖呈現超萌身高差，實際上姿勢可是超搞笑。



花絮最後就是厲sa在海邊自由發揮，瘋狂甩動秀髮……



▼快來看這支幕後花絮，再大笑一波吧！



（圖：YouTube@려욱이의 아지트 截圖）

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