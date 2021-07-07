SJ厉旭Cover MV幕后花絮：「厉sa」和银赫扮夫妻、和神童礼仪腿制造超萌身高差

SJ厉旭Cover MV幕后花絮：「厉sa」和银赫扮夫妻、和神童礼仪腿制造超萌身高差

明星   2021年7月7日   星期三09:29   草莓   14

再爆笑一波～跪求成员们的Reaction！！

Super Junior厉旭最近Cover了一支由队友东海主演的印尼歌手Rossa的MV，与银赫、神童极致的Cover让人啧啧称奇，更为厉旭女装表演笑翻。

（前情提要：‎ Elsa再现！SJ厉旭Cover东海MV自己当女主角，找银赫&神童演绎深情三角恋‎

前天（5日）厉旭再释出一支幕后花絮影片，内容笑声与惊呼不断。一开厉旭化妆的时候就兴致高昂地唱著Elsa的歌〈Into the Unknown〉，但突然被扯掉金色秀发，自己被自己的黑色发网吓到。

厉旭一身装扮后续可吓了不少人，包括经纪人与工作人员。银赫看到他就大叹：「啊……啊这个也太……身材也太壮了。」但不否认像是Elsa，厉旭一听又唱起歌：「Into the Unknown～」。银赫正巧问了许多观众也有的问题：「重要的是，为什么要做这个？」厉旭答不出来只是大笑。

更好笑的在后头，拍摄的工作人员默默地说厉旭「好像孕妇」，银赫就演起搀扶孕妇的动作，工作人员又说：「好像夫妇……」两人直接演起来，银赫对即将临盆的厉旭说：「这十个月辛苦了……今天我们的宝宝终於……」

银赫谈MV情节像是「和假想人物在一起」，工作人员回应：「aespa？」银赫和厉旭马上跳起师妹团aespa最近很红的〈Next Level〉ㄈ字弯手舞。（编按：aespa一半成员是AI虚拟人物）

神童见到「厉sa」则是笑著不断喊：「什么啊？」正式开拍时，神童真挚的演出吓到人，被说「像杀人魔」（小编看MV也一度觉得神童眼神好凶XD）。他和厉旭还试图呈现超萌身高差，实际上姿势可是超搞笑。

花絮最后就是厉sa在海边自由发挥，疯狂甩动秀发……

▼快来看这支幕后花絮，再大笑一波吧！

（图：YouTube@려욱이의 아지트 截图）

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留言/评论
  • 藍家果然是鏡頭前一本正經 鏡頭後放飛自我🤣💙
    4小时前
  • 從頭笑到尾『為什麼要做這個呢？』🤣🤣🤣🤣🤣
    2小时前
  • 我最想知道83同圭賢睇到呢個影片之後會唔會話旭Elsa靚過佢哋嘅姐姐😂 (果然sj冇人係正常㗎😂)
    2小时前
  • 煩死～這些老少年真的會害我們笑死😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
    2小时前
  • 笑屎🤣🤣🤣🤣
    3小时前
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