【韓網熱議】2PM俊昊說和他結婚必須有自信才行！留言中滿滿SJ厲旭「恰信一搜」的表情包

時隔5年帶著新專輯《MUST》回歸的「野獸愛豆」2PM，除了舞台、綜藝有著滿滿的話題外，就連視訊簽售的影片，都在韓網引發熱烈討論。

近日，有粉絲在視訊簽售會上對俊昊說：「俊昊歐爸～我最近太喜歡歐爸了。現在已經看不上20多歲的男生，能不能對我負責一下，和我結婚吧！」俊昊也回覆：「你有信心嗎？」粉絲：「當然了！完全有信心～」

這在韓國論壇The qoo也引發熱議，留言更出現滿滿厲旭在《認識的哥哥》大喊「我有自信（音：恰信一搜）」和拍攝廣告的圖。不少網友留言：「啊～我沒自信啊！輸給了厲旭」、「厲旭的話可以放棄 沒辦法ㅠㅠㅠ」、「啊，競爭者怎麼這麼多」、「厲旭這個程度的話，我可以讓步」、「沒有自信能贏厲旭啊..祝你幸福...」、「有自信 拜託跟我結婚吧」、「看到留言後只想起了厲旭」、「一直聽到了厲旭的聲音」等等。



另外，在《第六感2》公開的預告中，俊昊也有參與錄製，感覺到時候播出，又會吸引一票粉絲呢 XD





（圖：JTBC《認識的哥哥》、推特＠follow_2PM、YouTube@미래에셋 스마트머니、IG@le2jh）

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