SBS 下半年五部強檔電視劇！金南佶X宋慧喬X張基龍X金裕貞X崔宇植X金多美陣容超華麗

大家最期待哪一部作品呢～？《紅天機》、《讀懂惡之心的人們》、《現正分手中》、《那年我們》、《One the Woman》

SBS在2021上半年度的電視劇，收視率與話題性都表現的非常優秀，《The Penthouse 2》、《The Penthouse 3》、《模範的士》（模範計程車）、《羽球少年團》等一連串熱門劇集，下半年的陣容也同樣相當精采！

***目前已公開的新劇陣容：

#1.《紅天機》

主演：安孝燮、金裕貞、孔明、郭時暘



團隊：《來自星星的你》導演、《浪漫的體質》副編劇

簡介：進入景福宮的絕世美人畫工－紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監－河藍（安孝燮 飾），以及風流倜儻的安平大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。



#2.《讀懂惡之心的人們》

主演：金南佶、陳善圭、金素真



簡介：在沒有側寫師、精神病概念的年代，因為極惡的犯人連環出現，使得大韓民國陷入恐懼之中，為了追捕那些惡魔，需要傾聽他們內心聲音的側寫師們的犯罪推理故事。

#3.《One the Woman》

主演：李荷妮、李尚允、陳瑞妍、李源根



團隊：《上流社會》導演

簡介：講述身為檢察官的女主人公意外失憶後，與長相一模一樣的財閥家兒媳互換身份，開啟逆轉人生，在危險曲折的道路上尋回記憶的故事。

#4.《現正分手中》

主演：宋慧喬、張基龍、崔嬉序、金柱憲



團隊：《浪漫醫生金師傅2》導演、《迷霧》編劇

簡介：以時尚界為中心展開，描述寫起來是「離別」但讀起來是「愛情」，夾雜著酸甜苦辣的故事。

#5.《那年我們》

主演：崔宇植、金多美



簡介：講述一對分手10年的戀人，因為高中拍攝的紀錄片逆行人氣爆發，而再次被強制召回攝影機前，是兩個男女間久別重逢、複雜微妙的浪漫愛情喜劇。

*圖：各經紀公司@ official

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