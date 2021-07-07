SBS 下半年五部强档电视剧！金南佶X宋慧乔X张基龙X金裕贞X崔宇植X金多美阵容超华丽

大家最期待哪一部作品呢～？《红天机》、《读懂恶之心的人们》、《现正分手中》、《那年我们》、《One the Woman》

SBS在2021上半年度的电视剧，收视率与话题性都表现的非常优秀，《The Penthouse 2》、《The Penthouse 3》、《模范的士》（模范计程车）、《羽球少年团》等一连串热门剧集，下半年的阵容也同样相当精采！

***目前已公开的新剧阵容：

#1.《红天机》

主演：安孝燮、金裕贞、孔明、郭时阳



团队：《来自星星的你》导演、《浪漫的体质》副编剧

简介：进入景福宫的绝世美人画工－红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监－河蓝（安孝燮 饰），以及风流倜傥的安平大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。



#2.《读懂恶之心的人们》

主演：金南佶、陈善圭、金素真



简介：在没有侧写师、精神病概念的年代，因为极恶的犯人连环出现，使得大韩民国陷入恐惧之中，为了追捕那些恶魔，需要倾听他们内心声音的侧写师们的犯罪推理故事。

#3.《One the Woman》

主演：李荷妮、李尚允、陈瑞妍、李源根



团队：《上流社会》导演

简介：讲述身为检察官的女主人公意外失忆后，与长相一模一样的财阀家儿媳互换身份，开启逆转人生，在危险曲折的道路上寻回记忆的故事。

#4.《现正分手中》

主演：宋慧乔、张基龙、崔嬉序、金柱宪



团队：《浪漫医生金师傅2》导演、《迷雾》编剧

简介：以时尚界为中心展开，描述写起来是「离别」但读起来是「爱情」，夹杂著酸甜苦辣的故事。

#5.《那年我们》

主演：崔宇植、金多美



简介：讲述一对分手10年的恋人，因为高中拍摄的纪录片逆行人气爆发，而再次被强制召回摄影机前，是两个男女间久别重逢、复杂微妙的浪漫爱情喜剧。

*图：各经纪公司@ official

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