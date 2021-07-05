電視劇業界人士青睞的TOP男演員、女演員選角順位公開！中生代演員擊敗一眾頂級男神女神～

如果你是電視劇製作公司的人，你會最想選哪位演員呢？先留言寫下你的喜好，再點進文章看看你和業界人士的眼光是否相同吧！

由 YTN star news 向14間電視劇製作公司提問了．關於電視圈業界「關注的TOP男演員」和「想選角的女演員」是誰？獲得青睞的演員也是這些業界人士的最優先選角，在網路平台競爭激烈的情況下，演員的人氣、臉孔、實力與大眾知名度，就是他們所關注的焦點。

一起來看看電視圈的業界人士，將票投給了他們心目中的哪位明星吧！

【男演員】

# 6票：朴敘俊（No.1）



# 5票：孔劉（No.2）



# 4票：炫彬（No.3）



*圖：The Actor is Present@official

# 3票：金秀賢、姜河那（No.4）

另外，宋仲基、朱智勛、池昌旭、鄭雨盛、曹承佑、朴正民、鄭敬淏、柳俊烈、張基龍、宋江等人皆有得票。

＊張基龍和宋江同時也上榜了「新生代演員」的優先選角，可按右側新聞觀看新生代上榜的人有誰～【《五月的青春》李到晛&高旻示《無法抗拒的他》韓素希&宋江 成為電視圈的TOP優先選角】

【女演員】

# 6票：金泰梨（No.1）



*圖：J Wide Company@official

# 5票：孔曉振（No.2）



*圖：TVDaily

# 3票：宋慧喬（No.3）



*圖：kyo1122@IG

# 2票：全智賢、孫藝真、IU、全汝彬、朴信惠（No.4）

另外，韓孝周、李荷妮、裴秀智、金裕貞、朴寶英、韓素希、申敏兒等人皆有得票。

每一位都是人氣很高的演員，大家覺得如何呢？

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