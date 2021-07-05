电视剧业界人士青睐的TOP男演员、女演员选角顺位公开！中生代演员击败一众顶级男神女神～

如果你是电视剧制作公司的人，你会最想选哪位演员呢？先留言写下你的喜好，再点进文章看看你和业界人士的眼光是否相同吧！

由 YTN star news 向14间电视剧制作公司提问了．关於电视圈业界「关注的TOP男演员」和「想选角的女演员」是谁？获得青睐的演员也是这些业界人士的最优先选角，在网路平台竞争激烈的情况下，演员的人气、脸孔、实力与大众知名度，就是他们所关注的焦点。

一起来看看电视圈的业界人士，将票投给了他们心目中的哪位明星吧！

【男演员】

# 6票：朴叙俊（No.1）



# 5票：孔刘（No.2）



# 4票：炫彬（No.3）



*图：The Actor is Present@official

# 3票：金秀贤、姜河那（No.4）

另外，宋仲基、朱智勋、池昌旭、郑雨盛、曹承佑、朴正民、郑敬淏、柳俊烈、张基龙、宋江等人皆有得票。

＊张基龙和宋江同时也上榜了「新生代演员」的优先选角，可按右侧新闻观看新生代上榜的人有谁～【《五月的青春》李到晛&高旻示《无法抗拒的他》韩素希&宋江 成为电视圈的TOP优先选角】

【女演员】

# 6票：金泰梨（No.1）



*图：J Wide Company@official

# 5票：孔晓振（No.2）



*图：TVDaily

# 3票：宋慧乔（No.3）



*图：kyo1122@IG

# 2票：全智贤、孙艺真、IU、全汝彬、朴信惠（No.4）

另外，韩孝周、李荷妮、裴秀智、金裕贞、朴宝英、韩素希、申敏儿等人皆有得票。

每一位都是人气很高的演员，大家觉得如何呢？

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