演員黃寅燁生涯首度全球線上粉絲見面會圓滿結束！大呼：「粉絲們就是我的原動力！」

因演出《回到18歲》與《女神降臨》而受到海內外廣大觀眾們喜愛的演員黃寅燁，為了答謝大家，於7月3日進行了線上的全球粉絲見面會《Magazine H : HI-high VOL.1》，也令他直呼相當幸福。

這是黃寅燁生涯首次舉辦見面會，雖然是線上的形式但一樣令他相當興奮緊張，表情無法隱藏。在進行環節中他也透過所有他演出的角色與大家分享他的幕後小故事，黃寅燁還大方分享自己包包裡的內容物品，更拉近了與粉絲之間的距離。

他也在舞台上奮力玩遊戲玩到流汗，展示自己所拍攝的照片並且與線上粉絲們討論他的時尚概念以及休閒，透過各式各樣的單元讓大家了解黃寅燁，並且氣氛相當愉快，黃寅燁在進行活動環節時也不忘隨時check粉絲們的留言回覆，從大家所留言的「黃寅燁三行詩」裡面選出最優勝的作品，並且贈送他為粉絲客製的運動鞋，成為世界上獨一無二的禮物，相當有意義。

線上粉絲見面會也是有秘密應援影片的，當黃寅燁看到來自全球的粉絲們拿著標語寫著「只要有寅燁就行了」的字句，拍下為他所準備的應援影片，非常感動，並個訴大家：「我真的最愛粉絲們親自對我所說的話，都成為很大的力量，我會更加努力。」最後他也朗讀了手寫信，「能夠這樣舉辦首場見面會感到很幸福，對我來說粉絲們就是讓我開心生活的原動力。」最後他也為大家演唱了《女神降臨》的OST歌曲「從今天開始」。

首圖照片:IG@hi_high_hiy , IG@keyeastofficial

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