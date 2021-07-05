[有雷]《Voice4》擁有李荷娜臉孔的殺人魔身份公開！雌雄莫辨難度也太高！（EP5-6）

[有雷]《Voice4》承襲著前面幾季的風格，姜權酒（李荷娜飾）中心長的聽力依舊犀利，搭配現場由來自美國的Derek趙（宋承憲飾）帶領的機動隊員們，成功拯救現場性命垂危的被害者們。而本次在未開播前就預告幾乎與姜權酒像是雙胞胎的殺人魔，更擁有與她一樣的特別聽力，終於在本週揭開神秘面紗。

以下為防雷線



《Voice4》本次劇情一開始就說明有一位名為「Circus Man」馬戲團男人，總會發出殺人預告給姜權酒，長相幾乎與她相同，甚至擁有一樣的優越聽力，連續犯下多起案件而引發姜權酒的注意。其中一次的被害人更是海外刑警Derek趙的妹妹，於是他繼續留在韓國希望親手逮捕殺害妹妹的兇手。



而隨著可疑的人物搭乘飛機來到碑某島，姜權酒整個團隊與Derek也隨之來到此地，一邊也協助辦理在島上發生的事件。在本週所發生的案件中，由於死者是一位潛水講師，也與第一季劇情中的沈大植（白成炫飾）刑警有關聯，於是他也直接協助團隊救出了奄奄一息的被害人海女，讓大家展開雙臂歡迎大植重新歸隊。



但在第五集的最後，姜權酒與Derek推測疑犯可能男女性格共存，聲音雖為同樣聲紋但可以變男變女，而畫面中犯人的確開始卸妝，拿掉了橡膠面具，在屏風後換衣服時還似乎扮演著兩個不同的人相互交談著，原來他的外表是戴著細框金屬眼鏡的男性，也是大家相當熟悉的演技派演員李奎炯！他綁架了飛機上一位年輕女乘客，並製造她自殺的假象。





Derek鎖定了班機上兩個身材類似姜權酒的男性，開始展開調查。一位類似酒店第三性公關，另一位則是警方楊科長的女婿張哲秀（其實就是《黑道律師文森佐》劇中文森佐後援會的會長安君！），另外還有一位特別被列為參考人，也就是從事電影特殊化妝行業的東方仁（李奎炯飾）。東方仁相當和善親切，更提供許多專業知識讓Derek了解，不過Derek還是認為事有蹊蹺，並且他也正在挑起姜權酒與Derek兩人之間的對立。







本週又出現新的神祕案件，有一位名為姜萬浩（怎麼這麼巧又是《Law School》裡面的壞人李萬浩）的人在山中被刺傷而報案，但當Derek找到他並要去追查兇手時他卻欲言又止，原來兇手頭部已遭到重擊並摔落懸崖，嫌疑人竟是一名失智老人？可疑的姜萬浩陰謀將如何被揭開？



照片：Viu Hong Kong《Voice4》截圖

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