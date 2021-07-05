太妍與「前夫」再相遇！《驚人的星期六》預告：鄭亨敦喊《我結》暱稱「果凍」，太妍：「不要那麼叫」

喜劇人兼歌手的鄭亨敦和Defconn（舊：亨敦和大俊、現：傑克和德米丘里）日前發行全新單曲，近日他們上許多綜藝節目進行宣傳。

《驚人的星期六》最新預告中，就是他們來當嘉賓。申東燁就說：「與前夫再會？」太妍表示：「那時候還不懂事。」而鄭亨敦則說：「一直覺得對果凍（Jelly）很對不起。」果凍是當時在《我們結婚了》他對太妍的暱稱，太妍一聽到也大喊：「不要那麼叫！不要叫！」



節目中，「前夫」不斷糾纏，甚至超順口地說：「是不是這個，親愛的？」這讓太妍再次大喊：「不要提到我，你是誰？」之後Catch Boy（P.O）和太妍進行對決，鄭亨敦也表示：「那我相信果凍，相信我前妻。」Boom也問太妍：「是前夫還是現在成員呢？」



鄭亨敦和太妍2019年在《我們結婚了》裡扮演假想夫妻，兩人在節目裡互稱對方「布丁」和「果凍」，因此被稱為「布丁果凍夫妻」。而兩人在12年前愉快地結束了假想婚姻生活，這次將在《驚人的星期六》中再次相遇，會展現怎樣的默契，光看預告就讓人超期待啊 XD





（圖：MBC《音樂中心》＆《我們結婚了》、tvN《驚人的星期六》）

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