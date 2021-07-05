[有雷]《Voice4》拥有李荷娜脸孔的杀人魔身份公开！雌雄莫辨难度也太高！（EP5-6）

[有雷]《Voice4》承袭著前面几季的风格，姜权酒（李荷娜饰）中心长的听力依旧犀利，搭配现场由来自美国的Derek赵（宋承宪饰）带领的机动队员们，成功拯救现场性命垂危的被害者们。而本次在未开播前就预告几乎与姜权酒像是双胞胎的杀人魔，更拥有与她一样的特别听力，终於在本周揭开神秘面纱。

以下为防雷线



《Voice4》本次剧情一开始就说明有一位名为「Circus Man」马戏团男人，总会发出杀人预告给姜权酒，长相几乎与她相同，甚至拥有一样的优越听力，连续犯下多起案件而引发姜权酒的注意。其中一次的被害人更是海外刑警Derek赵的妹妹，於是他继续留在韩国希望亲手逮捕杀害妹妹的凶手。



而随著可疑的人物搭乘飞机来到碑某岛，姜权酒整个团队与Derek也随之来到此地，一边也协助办理在岛上发生的事件。在本周所发生的案件中，由於死者是一位潜水讲师，也与第一季剧情中的沈大植（白成炫饰）刑警有关联，於是他也直接协助团队救出了奄奄一息的被害人海女，让大家展开双臂欢迎大植重新归队。



但在第五集的最后，姜权酒与Derek推测疑犯可能男女性格共存，声音虽为同样声纹但可以变男变女，而画面中犯人的确开始卸妆，拿掉了橡胶面具，在屏风后换衣服时还似乎扮演著两个不同的人相互交谈著，原来他的外表是戴著细框金属眼镜的男性，也是大家相当熟悉的演技派演员李奎炯！他绑架了飞机上一位年轻女乘客，并制造她自杀的假象。





Derek锁定了班机上两个身材类似姜权酒的男性，开始展开调查。一位类似酒店第三性公关，另一位则是警方杨科长的女婿张哲秀（其实就是《黑道律师文森佐》剧中文森佐后援会的会长安君！），另外还有一位特别被列为参考人，也就是从事电影特殊化妆行业的东方仁（李奎炯饰）。东方仁相当和善亲切，更提供许多专业知识让Derek了解，不过Derek还是认为事有蹊跷，并且他也正在挑起姜权酒与Derek两人之间的对立。







本周又出现新的神秘案件，有一位名为姜万浩（怎么这么巧又是《Law School》里面的坏人李万浩）的人在山中被刺伤而报案，但当Derek找到他并要去追查凶手时他却欲言又止，原来凶手头部已遭到重击并摔落悬崖，嫌疑人竟是一名失智老人？可疑的姜万浩阴谋将如何被揭开？



照片：Viu Hong Kong《Voice4》截图

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