太妍与「前夫」再相遇！《惊人的星期六》预告：郑亨敦喊《我结》昵称「果冻」，太妍：「不要那么叫」

喜剧人兼歌手的郑亨敦和Defconn（旧：亨敦和大俊、现：杰克和德米丘里）日前发行全新单曲，近日他们上许多综艺节目进行宣传。

《惊人的星期六》最新预告中，就是他们来当嘉宾。申东烨就说：「与前夫再会？」太妍表示：「那时候还不懂事。」而郑亨敦则说：「一直觉得对果冻（Jelly）很对不起。」果冻是当时在《我们结婚了》他对太妍的昵称，太妍一听到也大喊：「不要那么叫！不要叫！」



节目中，「前夫」不断纠缠，甚至超顺口地说：「是不是这个，亲爱的？」这让太妍再次大喊：「不要提到我，你是谁？」之后Catch Boy（P.O）和太妍进行对决，郑亨敦也表示：「那我相信果冻，相信我前妻。」Boom也问太妍：「是前夫还是现在成员呢？」



郑亨敦和太妍2019年在《我们结婚了》里扮演假想夫妻，两人在节目里互称对方「布丁」和「果冻」，因此被称为「布丁果冻夫妻」。而两人在12年前愉快地结束了假想婚姻生活，这次将在《惊人的星期六》中再次相遇，会展现怎样的默契，光看预告就让人超期待啊 XD





（图：MBC《音乐中心》＆《我们结婚了》、tvN《惊人的星期六》）

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