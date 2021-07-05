2PM玉澤演當兵時被讚譽為「韓國隊長」有 99kg VS 100kg 的姜鎬童，兩人居然一樣重！

不管看幾次，都覺得玉澤演當兵的照片，實在是太MAN～太霸氣了！（節目《認識的哥哥》訪問片段）

上週六播出的《認識的哥哥》邀請到人氣二代男團 2PM 完整體上節目，在節目上也聊了不少軍隊的話題，不愧是剛退伍的哥哥們。



▼全新主打歌《Make It》校服版 LIVE，2PM 展現獨有的節制性感美～：



▼成員們在當兵時，因為生活規律、飲食正常，也增加了不少體重，像李俊昊就因為不小心吃太多而胖了16公斤，父母也擔心他的健康，勸他要減肥。



有一次俊昊和Nichkhun見面，也認不出他來，完全變了模樣，下巴整個消失了。XD



▼另外，在當兵時期引爆話題的，還有被讚譽為「韓國隊長」的玉澤演，照片引起話題，整身都是壯碩的肌肉，澤演不僅吃得多，運動量也很大，當時甚至有99公斤。



最令人意外的是，跟姜鎬童現在的體重其實差不多，成員們感嘆：雖然體重一樣，但感覺很不一樣啊～！



不過，澤演被譽為「韓國隊長」的原因，不只是因為身材，主要是因為他放棄了美國的永久居留權，選擇在韓國當兵，澤演表示自己在韓國出到很久，也受到大眾的喜愛，所以認為服兵役也是自己應盡的義務之一，所以才決定入伍。



大家也紛紛稱讚他的理由很帥氣，真的是一個很不容易的決定，也因此受到更多粉絲的喜愛和認可。

▼此訪問片段：



*圖：《認識的哥哥》@ friDay影音

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