SEVENTEEN夫胜寛无处不在的综艺感！Ending Pose疯狂使用唇语：是我，不是你XD

众所周知，SEVENTEEN夫胜寛艺综感爆棚，这次他就在音乐节目的Ending里融入了100%的综艺感。

日前，SEVENTEEN亮相Mnet《M!Countdown》，他们和女团Brave Girls一起入围冠军候选阵容。成员们身穿带著清凉感的蓝色系服装登台，演唱了最新主打曲《Ready To Love》。

以整齐划一的群舞著称的SEVENTEEN展现了一如既往的高水准歌舞，但是最引人瞩目的却是Ending画面，最后的单独镜头里，每个人都在为展现最帅气的pose而认真找角度，只是没想到夫胜寛和Vernon同时出现在了一个画面里，镜头的焦点正在聚焦夫胜宽，察觉到镜头的夫胜寛立刻摆手让Vernon挪到旁边，还处在状况外的Vernon一时不知该如何是好，接下来就见夫胜寛用明确的唇语告诉队友：「不是你，是我」，清晰的画面也被传送给了所有观众。



粉丝和观众们看了之后纷纷留言表示：「夫胜寛的综艺感用到了音乐节目里」、「出去，出去，不是你，是我」、「哈哈哈哈，太可爱了」、「前所未有的Ending」等。



「首图：Seventeen Official Facebook／内文截图：Mnet《M!Countdown》」

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