宋智孝《来魔女食堂吧》主预告：南志铉许愿换取极大代价，李奎炯、安恩真、河道权等演员现身

好多演员惊喜现身！话说宋智孝这是要和河道权展开感情线了吗XD

由宋智孝、南志铉与蔡钟协主演的TVING原创剧《来魔女食堂吧》，昨公开了1分43秒的主预告，可以看见许多演员惊喜演出，增添观众期待感。

《来魔女食堂吧》剧情讲述开设魔女食堂的魔女熙罗（宋智孝 饰），与合伙人珍（南志铉 饰）、兼职生吉勇（蔡钟协 饰），一起为顾客制作能实现愿望的餐点，而顾客须付出相应代价，是部「吸取灵魂的残酷奇幻故事」。



主要预告中，魔女熙罗意味深长的说：「如果所有事情都能完美的预测，如果能够随心所欲……如果能够随心所欲，那会是天堂还是地狱？」开启整个故事。



各式各样遭遇困境的顾客们许下了心愿，珍要求报仇、李奎炯扮演的男子妄想中乐透、安恩珍扮演的女子恳求某个人回来……许下愿望的人们须付出难以承受的代价，珍就在愿望成功实现后质问熙罗：「就算那样，我也没有要求把人杀掉！」却得到回应：「你这样是伪善。」



在那么多的愿望里，吉勇有新个愿望与众不同，他想成为珍的力量。珍因为代价太大，人生和熙罗纠缠在一起，她甚至担心自己也变成魔女，但熙罗说魔女不是想当就可以当的。熙罗最后留下了神秘的一句话：「再让你许一次愿望，你觉得怎么样呢？」



预告中还穿插了关於魔女熙罗过往的线索，河道权扮演的是资助魔女的神秘「吴代表」，他忧心的对熙罗说：「我不能眼睁睁看著你死去。」熙罗虽冷冷的回应：「如果我死了，你会送我一束花吗？」画面搭配的却是她曾经悲伤落泪的模样。

除了《机智牢房生活》李奎炯、《机智医生生活》安恩真、《The Penthouse》河道权演出外，预告中还可见《黑洞》林元熙、《驱魔面馆》苏熙静与李珠实（最下图奶奶）。



▼主预告



《来魔女食堂吧》将在本月16日周五於TVING首播。

（图：《来魔女食堂吧》预告@YouTube TVING 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻