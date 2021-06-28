又一部龍尾韓劇！《我的上流世界》大結局完美收官，刷新自身最高收視率紀錄

【文內有網友評價】《我的上流世界》（Mine）非常特別，開頭非常吸引人，雖然中間一度迷失，觀眾甚至邊罵邊看，但最後大結局又精彩絕倫，好幾幕都令人起雞皮疙瘩，大家覺得如何呢～？

tvN 熱門週末韓劇《我的上流世界》在昨日正式迎來EP.16大結局，最後一集的主題「閃耀的女人們」回歸兩位女主角本身，乾淨俐落的將故事收尾，獲得了網友的優秀評價。



第16集AGB全國收視率直接飆升雙位數 10.5%，首爾圈更是提升到 11.2%，刷新自身最高紀錄，兩倍成長外，在這段期間獲得相當高的關注，《我的上流世界》可以說是一路穩紮穩打的慢慢往上爬，除了對全劇演員的演技讚賞外，導演與編劇在劇情緊張度上的拿捏也是廣受好評。



網友評價：「結局真的令人起雞皮疙瘩」、「很少看到這麼完抹的結局」、「女人們真的非常帥氣」、「希望歐逆們可以用這部劇得獎」、「這部是我的人生韓劇了，2021最棒的作品」、「金瑞亨的聲音真的很迷人」、「幸好中間沒有棄劇，不然就看不到這麼完美的結局了」、「因為有李寶英和金瑞亨主演，這部劇才會成功」



大家覺得如何呢？

*圖：tvN《我的上流世界》@official、Netflix

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