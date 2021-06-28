新劇《警察課程》鄭振永帥痞軍&私服照公開！正面挑釁老手警察車太鉉～

「資深刑警」車太鉉 VS「天才駭客」鄭振永，很期待兩人的 Bromance 火花！
KBS 2TV 全新月火劇《警察課程》每一次公開劇照都能夠引發討論，這一次釋出了兩位男主角在警局對峙的場面。
《警察課程》講述全心全意投入追捕犯人的資深警察，以及擁有聰明頭腦、能夠解決任何狀況、卻是罪犯出身的天才駭客，兩人在警察大學裡以教授和學生的身份相遇並共同進行合作搜查的勵志喜劇。
最新公開的劇照中，車太鉉瞪大雙眼、驚訝地看著鄭振永，振永則略顯慌張地避開視線，命運讓兩人糾纏在一起，這場錯誤的相遇卻意外成為了團隊合作，兩人的故事也引發網友們的好奇心。
車太鉉是善用各種手段來辦案的資深刑警「劉東萬」，在現場就是慣用老一輩的做法。而鄭振永則是新生代、在”數位世界出生”的天才駭客「姜善浩」，腦袋清晰、聰明絕頂，對什麼都不貪的樸實少年。
兩種不同性格的人碰撞在一起，究竟會產生什麼樣的火花和有趣故事呢？此外，還有鄭秀晶（Krystal）飾演的警察大學新生「吳江熙」，擁有完美外貌和個性，骨子裡都充滿正義感的角色。三位主演在劇中成為堅強的鐵三角。
《警察課程》將於下半年播出。
*圖：KBS 2TV《警察課程》@official
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