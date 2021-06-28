又一部龙尾韩剧！《我的上流世界》大结局完美收官，刷新自身最高收视率纪录

【文内有网友评价】《我的上流世界》（Mine）非常特别，开头非常吸引人，虽然中间一度迷失，观众甚至边骂边看，但最后大结局又精彩绝伦，好几幕都令人起鸡皮疙瘩，大家觉得如何呢～？

tvN 热门周末韩剧《我的上流世界》在昨日正式迎来EP.16大结局，最后一集的主题「闪耀的女人们」回归两位女主角本身，干净俐落的将故事收尾，获得了网友的优秀评价。



第16集AGB全国收视率直接飙升双位数 10.5%，首尔圈更是提升到 11.2%，刷新自身最高纪录，两倍成长外，在这段期间获得相当高的关注，《我的上流世界》可以说是一路稳扎稳打的慢慢往上爬，除了对全剧演员的演技赞赏外，导演与编剧在剧情紧张度上的拿捏也是广受好评。



网友评价：「结局真的令人起鸡皮疙瘩」、「很少看到这么完抹的结局」、「女人们真的非常帅气」、「希望欧逆们可以用这部剧得奖」、「这部是我的人生韩剧了，2021最棒的作品」、「金瑞亨的声音真的很迷人」、「幸好中间没有弃剧，不然就看不到这么完美的结局了」、「因为有李宝英和金瑞亨主演，这部剧才会成功」



大家觉得如何呢？

*图：tvN《我的上流世界》@official、Netflix

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