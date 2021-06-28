又一部龙尾韩剧！《我的上流世界》大结局完美收官，刷新自身最高收视率纪录

又一部龙尾韩剧！《我的上流世界》大结局完美收官，刷新自身最高收视率纪录

韩剧   2021年6月28日   星期一12:05   MiJimin   11

【文内有网友评价】《我的上流世界》（Mine）非常特别，开头非常吸引人，虽然中间一度迷失，观众甚至边骂边看，但最后大结局又精彩绝伦，好几幕都令人起鸡皮疙瘩，大家觉得如何呢～？

tvN 热门周末韩剧《我的上流世界》在昨日正式迎来EP.16大结局，最后一集的主题「闪耀的女人们」回归两位女主角本身，干净俐落的将故事收尾，获得了网友的优秀评价。

第16集AGB全国收视率直接飙升双位数 10.5%，首尔圈更是提升到 11.2%，刷新自身最高纪录，两倍成长外，在这段期间获得相当高的关注，《我的上流世界》可以说是一路稳扎稳打的慢慢往上爬，除了对全剧演员的演技赞赏外，导演与编剧在剧情紧张度上的拿捏也是广受好评。

网友评价：「结局真的令人起鸡皮疙瘩」、「很少看到这么完抹的结局」、「女人们真的非常帅气」、「希望欧逆们可以用这部剧得奖」、「这部是我的人生韩剧了，2021最棒的作品」、「金瑞亨的声音真的很迷人」、「幸好中间没有弃剧，不然就看不到这么完美的结局了」、「因为有李宝英和金瑞亨主演，这部剧才会成功」

大家觉得如何呢？

*图：tvN《我的上流世界》@official、Netflix

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留言/评论
  • 後面殺人事件剪輯真的很混亂，都要特別注意開頭的時間點說明，看得有點不耐煩快轉，不過還好最後一集的結局還不錯
    2小时前
  • 黃敬倫Yu Chia Liao
    1小时前
  • 1小时前
  • 這部到後面幾集劇情有點雜亂無章，可能是導演拍攝手法的問題，但是最後一集還好有拉回來，強調女人對於自己渴求的事物勇敢去守護並追求與覺醒
    2小时前
  • 吳秉芸看了沒 兩個女主可以原地結婚
    54分前
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