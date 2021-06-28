朴敘俊7年前採訪引爭議登上熱搜：大男人主義VS只是說了個人理想型而已

也許是人紅是非多，朴敘俊因為7年前的一則舊採訪登上了韓網熱搜。

昨日，韓國知名交流版塊PANN突然出現一則關於朴敘俊的帖子，內容則是他2014年接受時尚雜誌《GRAZIA》時的採訪，當被問及自己的目標時，他回答：「有很多，但我是一名演員更是一個人，希望自己成為一個好爸爸，好丈夫。 」之後朴敘俊還描述了他理想中的妻子類型，記者提及他曾說過希望妻子不工作好好照顧家庭，對此朴敘俊再次做出了肯定：「這一點不會變，因為我是在那種家境下長大的，所以也希望我的孩子由媽媽照顧長大。 都說童年是建立一生觀念的時期，得不到愛的孩子長大之後會有各種問題，比如不擅長人際關係，也有可能成為極端的犯罪者。 我當然也會成為好爸爸，不過對孩子來說媽媽尤為重要，我的觀念對其他人來說可能不是正確答案，但對我來說這就是我的正確答案。」



▲PANN截圖

朴敘俊理想中的妻子又是什麼樣的人呢？ 他稱：「我喜歡激起我保護欲的女生，個子太高的話感覺她一個人也能活得很好，我喜歡讓我一直牽掛、讓我一直擔憂的女生，這些女生當中很多都是纖瘦類型。 」



▲PANN截圖

相關帖子放到網上之後立刻引爆熱議，部份網民直指：「他完全就是大男人主義，過時的價值觀」、「粉絲中肯定有單親家庭啊，這樣說太過分了」、「沒被愛的孩子長大之後就會有各種問題這句話太過分了，我們社會裡有不少孩子是離異家庭、孤兒、 還有被祖父母養大的，也有家庭不和睦的，這樣說太片面了吧」、「沒有愛我的父母，難道我就會成為曠世殺人魔嗎」、「希望你現在不是這種觀念」等。



▲ig@bn_sj2013

同時也有不少網友覺得朴敘俊的發言並無問題，指出：「他只是在說自己的理想型啊，連理想型都不能說嗎」、「他說的是他自己想和這樣的女生結婚，又沒有逼你們接受這種擇偶觀」、「 他都說了因為自己是媽媽帶大的，所以希望自己的孩子也一樣，又沒礙著你們，管這麼多」、「如果我說我的理想型是大眼睛、高個子，難道我就是在傷害小眼睛、矮個子嗎」等。

「首圖：ig@bn_sj2013」

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