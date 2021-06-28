朴叙俊7年前采访引争议登上热搜：大男人主义VS只是说了个人理想型而已

也许是人红是非多，朴叙俊因为7年前的一则旧采访登上了韩网热搜。

昨日，韩国知名交流版块PANN突然出现一则关於朴叙俊的帖子，内容则是他2014年接受时尚杂志《GRAZIA》时的采访，当被问及自己的目标时，他回答：「有很多，但我是一名演员更是一个人，希望自己成为一个好爸爸，好丈夫。 」之后朴叙俊还描述了他理想中的妻子类型，记者提及他曾说过希望妻子不工作好好照顾家庭，对此朴叙俊再次做出了肯定：「这一点不会变，因为我是在那种家境下长大的，所以也希望我的孩子由妈妈照顾长大。 都说童年是建立一生观念的时期，得不到爱的孩子长大之后会有各种问题，比如不擅长人际关系，也有可能成为极端的犯罪者。 我当然也会成为好爸爸，不过对孩子来说妈妈尤为重要，我的观念对其他人来说可能不是正确答案，但对我来说这就是我的正确答案。」



▲PANN截图

朴叙俊理想中的妻子又是什么样的人呢？ 他称：「我喜欢激起我保护欲的女生，个子太高的话感觉她一个人也能活得很好，我喜欢让我一直牵挂、让我一直担忧的女生，这些女生当中很多都是纤瘦类型。 」



▲PANN截图

相关帖子放到网上之后立刻引爆热议，部份网民直指：「他完全就是大男人主义，过时的价值观」、「粉丝中肯定有单亲家庭啊，这样说太过分了」、「没被爱的孩子长大之后就会有各种问题这句话太过分了，我们社会里有不少孩子是离异家庭、孤儿、 还有被祖父母养大的，也有家庭不和睦的，这样说太片面了吧」、「没有爱我的父母，难道我就会成为旷世杀人魔吗」、「希望你现在不是这种观念」等。



▲ig@bn_sj2013

同时也有不少网友觉得朴叙俊的发言并无问题，指出：「他只是在说自己的理想型啊，连理想型都不能说吗」、「他说的是他自己想和这样的女生结婚，又没有逼你们接受这种择偶观」、「 他都说了因为自己是妈妈带大的，所以希望自己的孩子也一样，又没碍著你们，管这么多」、「如果我说我的理想型是大眼睛、高个子，难道我就是在伤害小眼睛、矮个子吗」等。

「首图：ig@bn_sj2013」

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