【劇透】《機智醫生生活2》收視小幅上升！更深入地講述律帝醫院裡的各種故事，讓人又笑又哭！（EP.2）

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活2》24日播出第2集，全國收視為10.1％、首都圈為11.8％，連續2周獲得同時段全國排名第一的寶座。

作為醫生的李翊晙（曹政奭 飾）、安政源（柳演錫 飾）、金雋婠（鄭敬淏 飾）、楊碩亨（金大明飾）、蔡頌和（田美都 飾），不僅展現真誠的樣子，還有住在醫院的各種人的喜怒哀樂，提高了觀眾們的投入度。



將蔡頌和誤認為是住院醫生的患者監護人對她表示不信任和不滿，在知道蔡頌和是教授之後，馬上換了恭敬的態度。蔡頌和說明完手術相關事項後，用平靜的聲音說：「住院醫生也是不折不扣的神經外科醫生，他們都在這個領域研究了10年，他們擁有充分的醫學知識，甚至比我還要了解患者的狀況，我相信住院醫生也能詳細地回答妳的問題。」之後蔡頌和還拒絕德國電視台的採訪，因為那天許善彬（河允景 飾）和龍碩民（文太裕 飾）都沒空，她希望他們能一起接受採訪。



楊碩亨對產婦進行緊急手術，但...孩子沒能保住，產婦離開醫院時，買了花、寫了信請他不要感到抱歉。而楊碩亨在前一晚傳了訊息給她，是產科教科書上寫的話「有時候不幸的事情，也會發生在善良的人身上。」這裡真的又看到流淚 ㅠㅠㅠㅠ



兩個女兒都捐了肝給爸爸，但他還是沒有戒酒，來到醫院後，李翊晙非常生氣並對他說：「你的孩子沒有義務捐肝給你。」患者的妻子流下了眼淚，患者反覆說對不起，讓人感到惋惜。各自度過艱難一天的碩亨和翊晙在一起就受到了安慰，給觀眾留下深刻的餘韻。



還有，政源為了傳達和冬天（申鉉彬 飾）戀愛的消息，將五人幫聚集在一起。但是在提起話題之前，其他人一直吵吵鬧鬧，只說著自己想要說的話，還打斷了政源。忍耐到極限的政源最終說了自己和張冬天交往一個月，朋友們也感到很開心。



律帝醫院裡生活的各種人的故事展現更加深厚的喜怒哀樂，讓人更加期待第3集播出。就一起先來聽聽這週公開的OST，是由金大明親自演唱的《在秋天的郵局前》！



（圖：Netflix@《機智醫生生活2》）

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