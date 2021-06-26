【剧透】《机智医生生活2》收视小幅上升！更深入地讲述律帝医院里的各种故事，让人又笑又哭！（EP.2）

由曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都主演的《机智医生生活2》24日播出第2集，全国收视为10.1％、首都圈为11.8％，连续2周获得同时段全国排名第一的宝座。

作为医生的李翊晙（曹政奭 饰）、安政源（柳演锡 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）、杨硕亨（金大明饰）、蔡颂和（田美都 饰），不仅展现真诚的样子，还有住在医院的各种人的喜怒哀乐，提高了观众们的投入度。



将蔡颂和误认为是住院医生的患者监护人对她表示不信任和不满，在知道蔡颂和是教授之后，马上换了恭敬的态度。蔡颂和说明完手术相关事项后，用平静的声音说：「住院医生也是不折不扣的神经外科医生，他们都在这个领域研究了10年，他们拥有充分的医学知识，甚至比我还要了解患者的状况，我相信住院医生也能详细地回答你的问题。」之后蔡颂和还拒绝德国电视台的采访，因为那天许善彬（河允景 饰）和龙硕民（文太裕 饰）都没空，她希望他们能一起接受采访。



杨硕亨对产妇进行紧急手术，但...孩子没能保住，产妇离开医院时，买了花、写了信请他不要感到抱歉。而杨硕亨在前一晚传了讯息给她，是产科教科书上写的话「有时候不幸的事情，也会发生在善良的人身上。」这里真的又看到流泪 ㅠㅠㅠㅠ



两个女儿都捐了肝给爸爸，但他还是没有戒酒，来到医院后，李翊晙非常生气并对他说：「你的孩子没有义务捐肝给你。」患者的妻子流下了眼泪，患者反覆说对不起，让人感到惋惜。各自度过艰难一天的硕亨和翊晙在一起就受到了安慰，给观众留下深刻的余韵。



还有，政源为了传达和冬天（申铉彬 饰）恋爱的消息，将五人帮聚集在一起。但是在提起话题之前，其他人一直吵吵闹闹，只说著自己想要说的话，还打断了政源。忍耐到极限的政源最终说了自己和张冬天交往一个月，朋友们也感到很开心。



律帝医院里生活的各种人的故事展现更加深厚的喜怒哀乐，让人更加期待第3集播出。就一起先来听听这周公开的OST，是由金大明亲自演唱的《在秋天的邮局前》！



（图：Netflix@《机智医生生活2》）

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