【長文】April成員接受媒體採訪：「李玹珠疏於練習、經常說謊，像一顆定時炸彈，大家都很怕她」

關於「April成員排擠李玹珠」一事，韓國媒體近日公開了對April成員的最新採訪，內容與李玹珠弟弟的說法存在多處矛盾，看來雙方的攻防戰還要持續一段時間......

韓媒Sports Kyunghyang上週末採訪了April成員金采媛、李娜恩、梁睿娜、李真率，四個人表示「我們不是加害者反而是被害者、沒有做錯事卻被當做惡人」，深受心理痛苦折磨，正在接受精神科治療。

李玹珠弟弟今年2月28日發帖稱李玹珠退團是因為受到成員們排擠、一度試圖輕生，3月1日所屬社表示沒有排擠並對保溫瓶和運動鞋等疑問做出澄清，不過網友認為所屬社的回應相當於把排擠事實逐條承認。

3月2日，李玹珠弟弟第二次發帖，稱成員們把清麴醬灌進李玹珠奶奶送的保溫瓶，瓶子上貼有李玹珠的名字。Sports Kyunghyang的這次採訪中，成員們表示公司裡有近百個保溫瓶，當時大家為了減肥會從家裡帶大醬湯來吃，李玹珠的保溫瓶上沒有寫名字，大家既沒見過她使用也沒聽她說過是奶奶的遺物，往裡面倒湯的時候李玹珠不在宿舍，李玹珠發現的時候非常生氣，大家馬上就道歉了。



李玹珠弟弟說某個成員經常穿李玹珠的鞋子，直到李玹珠說鞋裡有貼她的名字時，對方才檢查並承認。採訪中，成員們表示宿舍門口有二三百雙鞋，李玹珠那雙鞋是公司發給成員們練舞用的很普通的運動鞋，並沒有理由去偷，而且成員們鞋碼都一樣、鞋上沒有名字，有時會穿錯，但沒想到被當成故意偷竊。

李玹珠弟弟說李玹珠退團原因是被排擠、不是因為想當演員，因為覺得住宿舍會給團隊造成麻煩所以一個人在家練習；但成員們接受採訪時說，李玹珠經常說想當演員、不想當偶像，從練習生時期就經常說生病不來練習，並且主動向公司要求回家住，只有練習生和剛出道時住在宿舍。

李玹珠弟弟說有人在李玹珠的座位放了壞掉的紫菜包飯，她噴香水卻被罵；成員們表示：當時是5月、可能有些餿味，李玹珠噴了很多香水，對香味敏感的睿娜感到頭痛，請她不要再噴，李玹珠就和平時一樣開始大喊大叫，正在打電話的經紀人讓她小點聲，文采媛傳話給她，結果連文采媛都被李玹珠罵，李玹珠還反問睿娜為什麼瞪眼睛。



李玹珠弟弟說李玹珠經歷這些後受不了而試圖輕生，但公司居然找到醫院去叫她參加當天的活動，令李玹珠下決心退團。採訪中，成員們表示那是紫菜包飯事件第二天，行程是去《Show！Champion》宣傳《Tinker Bell》，那天李玹珠沒有來，經紀人也沒告訴大家發生什麼事，只叫大家回宿舍，成員們於是摘掉臉上和頭上的裝飾、哭著回去。第二天公司說以後要以4人形式活動，於是成員們熬夜重新編舞，但仍然不知道李玹珠發生什麼事，只以為又生病而已，從那之後就沒再見過李玹珠。

李玹珠弟弟和自稱朋友的人所發的帖子及相關影片在網上傳播開來，令April形象大受打擊。3月8日，李娜恩從電視劇《模範的士》下車。

4月18日，李玹珠更新IG說從2014年到2016年一直被April成員們欺負，向父母訴苦後公司指責她，成員們知道後也更加欺負她，公司明知她被欺負卻坐視不管，令她做出極端選擇，但成員們卻沒有歉意，退團理由也是公司單方面給她安排的。幾小時後金采媛更新IG，說自己一直努力照顧李玹珠，和李玹珠的媽媽也關係很好，並否認關於經紀人的謠言;梁睿娜也更新IG，表示反而是李玹珠一直在排擠其他成員，說大家一起經歷的事李玹珠卻認為只有自己是受害者，有時還把其他成員當做加害者。



這次採訪中，成員們表示李玹珠發現物品不見時不會問成員，而是直接跟公司說，令成員們陷入好像是犯罪者一樣的境地。

2016年2月到4月準備《Tinker Bell》期間，李玹珠說真率偷走她的10萬元錢，把真率的口袋和成員們的包包翻個遍，後來把監控錄像都看了一遍也沒有看到偷錢；另一次說睿娜和真率在練習室用腳踩她，查看監控錄像後發現沒有，於是改口說在洗手間門口的走廊，但監控錄像裡依然沒有，李玹珠又改口說是在沒有監控錄像的洗手間。 成員們叫李玹珠一起吃飯，李玹珠說不想吃，之後卻跟公司說：「她們自己去吃飯沒有叫我。」令成員們被公司訓話。

經歷多次這樣的事情之後，成員們開始在自己的物品上做記號，甚至打算買錄音機。

6月11日，李娜恩首次開口，表示自己沒有做過那些事，但17歲小小年紀就出道確實有很多不成熟和笨拙的地方；真率也更新IG，提到李玹珠幾乎不去練習室和宿舍、只有跑行程時才會碰面，但她仍然努力理解和照顧李玹珠，直到現在也對李玹珠沒有惡意，並公開了李玹珠2016年12月寫給真率的信，信中李玹珠祝真率生日快樂、說真率很帥氣。



6月13日李娜恩姐姐公開李娜恩的日記、說李娜恩那段時間很辛苦，但網友發現日記背面寫著「只是在一起都覺得骯髒，真希望從我眼前消失」等文字，引發爭議。這次採訪中，李娜恩拿出了2016年的日記，2月裡接連幾天都寫滿了因為李玹珠「疏於練習、說謊、雙重行為」所感到的痛苦，另一個月則寫道「因為（玹珠）姐姐而不想活了」。李娜恩還帶來了2015年11月到2016年4月接受心理諮詢的記錄，金采媛也拿出了當時心理諮詢的記錄，上面都寫著「因為李玹珠的不誠實和謊言難受到想死」。

成員們表示之前一直沉默是因為公司不讓她們發聲，她們也覺得沒有做錯事自然會真相大白，但現在發現並非如此，所以決定公開一切。

成員們還說，李玹珠不止一次行程出現差池，除了前文提到的缺席《Show！Champion》之外，9月11錄製KBS《Music Bank》時也沒來節目組排練、沒有拍上班路照片，成員們一邊哭一邊重新排練了4人版本的舞蹈，結果直播即將開始時李玹珠出現：「直播還是要做的。」之後April在那首歌的宣傳期裡再也沒去過KBS，可能是因此受到懲罰。

成員們表示，李玹珠總是生病和缺勤練習，就像「不知道何時會爆的定時炸彈」，所以大家都很怕她，更不可能欺負她，反而為了April而努力去理解和照顧她。成員們還公開了2016年2月在宿舍給李玹珠開慶生派對的影片（不是為節目而拍），李玹珠當時看起來很幸福、不是被欺負的模樣；成員們還一起買了鞋子送給李玹珠，李玹珠出演KBS 2TV《The Unit》時都有穿過。

成員們也有話想對李玹珠說，想問她為什麼只記得自己歪曲掉的記憶、卻忘了成員們在一起的美好回憶？因為這件事，大家7年的努力全都打水漂，不僅April被掛上「排擠女團」的標籤，成員們也會一直被看做「排擠加害者」，因此希望得到李玹珠的道歉。

（封圖：DSP官方圖片）

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