【长文】April成员接受媒体采访：「李玹珠疏於练习、经常说谎，像一颗定时炸弹，大家都很怕她」

关於「April成员排挤李玹珠」一事，韩国媒体近日公开了对April成员的最新采访，内容与李玹珠弟弟的说法存在多处矛盾，看来双方的攻防战还要持续一段时间......

韩媒Sports Kyunghyang上周末采访了April成员金采媛、李娜恩、梁睿娜、李真率，四个人表示「我们不是加害者反而是被害者、没有做错事却被当做恶人」，深受心理痛苦折磨，正在接受精神科治疗。

李玹珠弟弟今年2月28日发帖称李玹珠退团是因为受到成员们排挤、一度试图轻生，3月1日所属社表示没有排挤并对保温瓶和运动鞋等疑问做出澄清，不过网友认为所属社的回应相当於把排挤事实逐条承认。

3月2日，李玹珠弟弟第二次发帖，称成员们把清麴酱灌进李玹珠奶奶送的保温瓶，瓶子上贴有李玹珠的名字。Sports Kyunghyang的这次采访中，成员们表示公司里有近百个保温瓶，当时大家为了减肥会从家里带大酱汤来吃，李玹珠的保温瓶上没有写名字，大家既没见过她使用也没听她说过是奶奶的遗物，往里面倒汤的时候李玹珠不在宿舍，李玹珠发现的时候非常生气，大家马上就道歉了。



李玹珠弟弟说某个成员经常穿李玹珠的鞋子，直到李玹珠说鞋里有贴她的名字时，对方才检查并承认。采访中，成员们表示宿舍门口有二三百双鞋，李玹珠那双鞋是公司发给成员们练舞用的很普通的运动鞋，并没有理由去偷，而且成员们鞋码都一样、鞋上没有名字，有时会穿错，但没想到被当成故意偷窃。

李玹珠弟弟说李玹珠退团原因是被排挤、不是因为想当演员，因为觉得住宿舍会给团队造成麻烦所以一个人在家练习；但成员们接受采访时说，李玹珠经常说想当演员、不想当偶像，从练习生时期就经常说生病不来练习，并且主动向公司要求回家住，只有练习生和刚出道时住在宿舍。

李玹珠弟弟说有人在李玹珠的座位放了坏掉的紫菜包饭，她喷香水却被骂；成员们表示：当时是5月、可能有些馊味，李玹珠喷了很多香水，对香味敏感的睿娜感到头痛，请她不要再喷，李玹珠就和平时一样开始大喊大叫，正在打电话的经纪人让她小点声，文采媛传话给她，结果连文采媛都被李玹珠骂，李玹珠还反问睿娜为什么瞪眼睛。



李玹珠弟弟说李玹珠经历这些后受不了而试图轻生，但公司居然找到医院去叫她参加当天的活动，令李玹珠下决心退团。采访中，成员们表示那是紫菜包饭事件第二天，行程是去《Show！Champion》宣传《Tinker Bell》，那天李玹珠没有来，经纪人也没告诉大家发生什么事，只叫大家回宿舍，成员们於是摘掉脸上和头上的装饰、哭著回去。第二天公司说以后要以4人形式活动，於是成员们熬夜重新编舞，但仍然不知道李玹珠发生什么事，只以为又生病而已，从那之后就没再见过李玹珠。

李玹珠弟弟和自称朋友的人所发的帖子及相关影片在网上传播开来，令April形象大受打击。3月8日，李娜恩从电视剧《模范的士》下车。

4月18日，李玹珠更新IG说从2014年到2016年一直被April成员们欺负，向父母诉苦后公司指责她，成员们知道后也更加欺负她，公司明知她被欺负却坐视不管，令她做出极端选择，但成员们却没有歉意，退团理由也是公司单方面给她安排的。几小时后金采媛更新IG，说自己一直努力照顾李玹珠，和李玹珠的妈妈也关系很好，并否认关於经纪人的谣言;梁睿娜也更新IG，表示反而是李玹珠一直在排挤其他成员，说大家一起经历的事李玹珠却认为只有自己是受害者，有时还把其他成员当做加害者。



这次采访中，成员们表示李玹珠发现物品不见时不会问成员，而是直接跟公司说，令成员们陷入好像是犯罪者一样的境地。

2016年2月到4月准备《Tinker Bell》期间，李玹珠说真率偷走她的10万元钱，把真率的口袋和成员们的包包翻个遍，后来把监控录像都看了一遍也没有看到偷钱；另一次说睿娜和真率在练习室用脚踩她，查看监控录像后发现没有，於是改口说在洗手间门口的走廊，但监控录像里依然没有，李玹珠又改口说是在没有监控录像的洗手间。 成员们叫李玹珠一起吃饭，李玹珠说不想吃，之后却跟公司说：「她们自己去吃饭没有叫我。」令成员们被公司训话。

经历多次这样的事情之后，成员们开始在自己的物品上做记号，甚至打算买录音机。

6月11日，李娜恩首次开口，表示自己没有做过那些事，但17岁小小年纪就出道确实有很多不成熟和笨拙的地方；真率也更新IG，提到李玹珠几乎不去练习室和宿舍、只有跑行程时才会碰面，但她仍然努力理解和照顾李玹珠，直到现在也对李玹珠没有恶意，并公开了李玹珠2016年12月写给真率的信，信中李玹珠祝真率生日快乐、说真率很帅气。



6月13日李娜恩姐姐公开李娜恩的日记、说李娜恩那段时间很辛苦，但网友发现日记背面写著「只是在一起都觉得肮脏，真希望从我眼前消失」等文字，引发争议。这次采访中，李娜恩拿出了2016年的日记，2月里接连几天都写满了因为李玹珠「疏於练习、说谎、双重行为」所感到的痛苦，另一个月则写道「因为（玹珠）姐姐而不想活了」。李娜恩还带来了2015年11月到2016年4月接受心理谘询的记录，金采媛也拿出了当时心理谘询的记录，上面都写著「因为李玹珠的不诚实和谎言难受到想死」。

成员们表示之前一直沉默是因为公司不让她们发声，她们也觉得没有做错事自然会真相大白，但现在发现并非如此，所以决定公开一切。

成员们还说，李玹珠不止一次行程出现差池，除了前文提到的缺席《Show！Champion》之外，9月11录制KBS《Music Bank》时也没来节目组排练、没有拍上班路照片，成员们一边哭一边重新排练了4人版本的舞蹈，结果直播即将开始时李玹珠出现：「直播还是要做的。」之后April在那首歌的宣传期里再也没去过KBS，可能是因此受到惩罚。

成员们表示，李玹珠总是生病和缺勤练习，就像「不知道何时会爆的定时炸弹」，所以大家都很怕她，更不可能欺负她，反而为了April而努力去理解和照顾她。成员们还公开了2016年2月在宿舍给李玹珠开庆生派对的影片（不是为节目而拍），李玹珠当时看起来很幸福、不是被欺负的模样；成员们还一起买了鞋子送给李玹珠，李玹珠出演KBS 2TV《The Unit》时都有穿过。

成员们也有话想对李玹珠说，想问她为什么只记得自己歪曲掉的记忆、却忘了成员们在一起的美好回忆？因为这件事，大家7年的努力全都打水漂，不仅April被挂上「排挤女团」的标签，成员们也会一直被看做「排挤加害者」，因此希望得到李玹珠的道歉。

（封图：DSP官方图片）

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